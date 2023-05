Namur: elles extorquent 7 000 euros à un jeune handicapé, il ne s’en est jamais remis

En 2017, le fils de la principale prévenue fréquentait une école namuroise d’enseignement spécialisé. Quand il s’est rendu compte qu’un condisciple atteint d’autisme provenait d’une famille aisée, il l’a forcé à financer divers achats dont il a bénéficié, mais aussi sa mère et la compagne de celle-ci, la seconde prévenue. Plusieurs consoles, des téléphones, des bijoux, un scooter, ont été achetés en l’espace de 2 jours, pour une somme avoisinant les 7 000 €. La victime a été menacée d’être "plantée", d’être jetée sous une voiture. Elle s’est donc exécutée. Depuis, le jeune a fait une tentative de suicide et est interné. La principale prévenue estime pour sa part que des cadeaux lui ont été faits de la part d’un jeune qui voulait faire plaisir à ses amis. L’avocat de la partie civile obtiendra le remboursement des 7 000 € extorqués et un dommage moral. Il précisait à l’audience: "La victime a un QI de 43. Depuis les faits, son monde s’est écroulé, il a perdu pied et son état de santé s’est dégradé. Il apprenait l’autonomie à l’époque, mais, aujourd’hui, majeur, il n’est plus en mesure de s’assumer en dehors du noyau familial."