Le festival d’orgues de Namur réunit le gratin du baroque, dès dimanche

Guy van Waas se produira en compagnie de la sopranio Aurélie Moreels et du contre-ténor Guillaume Houcke ainsi que de Jean-Pierre Dassonville et d’Urmin Majstorovic, tous deux virtuoses du cor.

Au programme: Georg Muffat, Michel Haydn et Mozart transporteront les participants à Salzbourg avec des pages intéressantes sortant un peu des sentiers battus.

Tous ces musiciens amèneront le public pour une Messe à Salzbourg avec des pièces de Georg Muffat, Michel Haydn et de larges extraits de la musique religieuse de Mozart. Entre autre ils interprèteront une pièce particulière: l’ Adagio pour harmonica de verre de Mozart. Cet instrument dont un exemplaire figure au Musée instrumental de Bruxelles était destiné à permettre à une jeune fille aveugle de jouer des partitions simples. Il est constitué de demi-sphères en verre tournant sur un axe et baignant dans de l’eau. L’interprète frotte ces demi-sphères avec la pulpe des doigts.

Un orgue remarquable

Le grand public et les amateurs d’orgue connaissent bien l’instrument dont s’est doté le grand séminaire de Namur. Projet initié dès 2004 et inauguré en 2009, la facture d’un nouvel orgue pour la chapelle a été confiée au facteur d’orgue Rudi Jacques d’Hastière-Maurenne.

Cet instrument comporte 850 tuyaux et 14 jeux répartis sur deux claviers manuels et pédalier. Le buffet est inspiré d’un instrument italien et est construit en chêne et en pin, le tout est assemblé et décoré à l’ancienne. Soit un des orgues les plus remarquables de notre vallée mosane.

Deux autres rendez-vous

Le 21 mai le Festival se déplace à Andoy à 16h. L’orgue qui s’y rouve, a survécu aux violents combats des deux guerres mondiaux, c’est un Schyven de deux claviers et un pédalier pour quinze jeux. Emmanuel Clacens sera aux claviers avec les trompettistes Francis Henin et Luc Sirjacques. Ils joueront Rameau, Purcell, Manfredini, Rossini, Loeillet, Vivaldi et Reger.

Le Festival connaîtra son apothéose à la cathédrale de Namur, le 11 juin à 16h, avec un récital de Benoit Mernier. Bardé de diplômes et de distinctions, il forme de nombreux élèves au conservatoire royal de Bruxelles et compose avec succès tant pour l'opéra que pour la musique symphonique. Il est une des figures les plus importantes du monde musical belge et européen.

Au programme de ce concert: Jean-Sébastien Bach, Dietrich Buxtehude, Claude Debussy, Nicolaus Bruhns, Béla Bartok ainsi que deux improvisations.

Rens.: www.festival-orgues-namur.be, 10 € en prévente (BE91 0017 1783 8876), 12€ sur place. Abonnement aux trois concerts: 25 €. Infos: 0495/80 93 55