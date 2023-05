Namur en métamorphose: un livre et une expo

Mettre en lumière la richesse de Namur, à travers le développement de la culture et de l’économie numérique, pour ne citer que ces deux aspects, c’est l’objectif de Namur ville capitale, le dernier ouvrage publié par les Editions namuroises.

Sorti de presse tout récemment, le livre connaît ici sa troisième édition. "En 2006, nous avions publié une première édition initiée grâce au soutien de Bernard Anselme, alors bourgmestre, explique René Robaye, directeur des Editions namuroises et co-auteur du livre avec Catherine Vandenbroucke. Nous avions sorti une deuxième édition en 2012. Edition épuisée depuis longtemps. Avec cette troisième édition, nous proposons une mise à jour complète, avec un texte retravaillé. Les réalisations récentes y sont mises en lumière."

Un double événement

Il y a quelques jours, les auteurs ont présenté la nouvelle édition de cet ouvrage au Delta, en même temps qu’était inaugurée, au même endroit, une exposition de photos de Namur réalisées pour le livre par par Serge Charlier et d’aquarelles dues au talent de Véronique Seran.

Construit autour de neuf chapitres, Namur ville capitale propose, comme le soulignent les auteurs dans leur introduction, un voyage à la rencontre de la capitale de la Wallonie.

De la citadelle au patrimoine architectural en passant par la culture, les festivités et traditions folkloriques, sans oublier le développement de Namur en tant que ville numérique et les projets en cours de réalisation comme le nouveau palais de justice et la place de la Station, le lecteur découvre au fil des pages Namur sous ses plus beaux atours.

Richement documenté et illustré de nombreuses et superbes photographies de Serge Charlier, Namur ville capitale a été réalisé avec la collaboration d’Anne Chalon, Christian Jacques, Marc-Albert Moriamé et Daniel Poncelet.

"Namur ville capitale", Editions Namuroises, 168 p. www.editionsnamuroises.be Exposition jusqu’au 14 mai au Delta, 18 avenue Golenvaux à Namur..