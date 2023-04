En février dernier, soucieux d’inspirer ses enfants à faire quelque chose de leurs mains et de leur imagination au-delà des écrans, Stéphane Gueulette se prenait au jeu et alignait, sur une plaquette, la cathédrale Saint-Aubain, la citadelle et son téléphérique, le Grognon et sa Confluence ainsi que la Gare de Namur.

Créée de toutes pièces (742 au total), cette petite collection, à la façon des boîtes de la gamme Lego Architecture, était le fruit d’une centaine d’heures de recherches et développement mais aussi de prospection pour obtenir toutes les briques et tous les accessoires Lego requis.

Plus loin que ses enfants, le Godinnois a inspiré pas mal de Namurois, et plus largement, des amateurs de ce jeu de construction. "C’est vrai que j’ai eu pas mal de retombées et de messages.", sourit cet inventeur qui ne s’attendait pas à un tel écho et n’était, avant que ça le prenne, pas plus féru de briquettes que ça. "On m’encourage même à envoyer ma candidature pour l’émission Lego Masters. " Et d’autres projets d’ampleur pourraient voir le jour.

©Stéphane Gueulette

En attendant, sur son temps libre, les petits projets personnels de Stéphane Gueulette continuent. Il a ainsi finalisé la maquette informatique de l’Esplanade de la citadelle avec son stade des jeux et le Pavillon (que Stéphane connaît bien puisque c’est son lieu de travail), le restaurant et sa terrasse, l’écrin de verdure et le début de la route merveilleuse. Sans oublier le départ des trois cabines du téléphérique.

Reste maintenant à trouver désormais les ‘matières premières’(on monte d’un cran, avec 917 éléments) et à caler un moment dans l’agenda pour construire tout ça. "À l’échelle, cette fois. Il y a plein de toutes petites pièces, ce sera gai à monter. " La suite au prochain épisode.