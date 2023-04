Namur: un nouveau visage pour le quartier Saint-Nicolas

Cinquante ans après la rue des Brasseurs, dont le sauvetage a été pris en charge par la Régie foncière, c’est au tour de Saint-Nicolas de faire le point et de rédiger sa liste de doléances. Le tout dans une optique plus citoyenne. Dans cette démarche, la Ville de Namur est accompagnée d’une équipe multidisciplinaire: XMU-urbanistes, le Centre permanent pour la citoyenneté et la participation (CPCP) et ERU Urbanisme.

Les citoyens qui souhaitent s’impliquer et émettre un avis peuvent prendre part à des balades urbaines et à des ateliers thématiques. Ensuite, fin de l’année, ils pourront participer à l’élaboration de 20 fiches-projets qui feront l’objet d’une priorisation et d’un processus de validation de la Ville, avant la restitution finale.

On espère un large panel

Comme l’explique Benoît Debuigne du CPCP, les différents publics concernés ont été approchés: le monde la culture, la jeunesse, l’associatif, l’éducation… "Pour les publics plus minoritaires qui ne feront pas la démarche spontanément, on peut prévoir d’autres jours, explique-t-on. L’important étant d’avoir un panel le plus représentatif possible."

La dynamisation du quartier Saint-Nicolas, ses habitants y travaillent naturellement. Ce qui les inquiète ? C’est la gentrification dont certains perçoivent déjà les prémices avec le nouveau quartier des casernes. Une habitante de la place l’Îlon voit des immeubles en travaux depuis plusieurs années. Comme l’explique l’échevine de l’Urbanisme Stéphanie Scailquin, "une attention particulière sera portée à la division des immeubles mais aussi sur l’obligation des propriétaires de laisser un logement à l’Agence immobilière sociale sur un total de dix."

Autre crainte des habitants, le fait de se voir expulser pour rénovation et de ne plus pouvoir réintégrer leur logement par la suite, comme cela a été souvent vécu pour la rue des Brasseurs. L’échevin Tanguy Auspert, à la tête du Foyer jambois, a une autre analyse. Pour lui, il s’agissait de "sortir les gens de taudis pour leur offrir un nouveau logement social." Un cas de figure qui ne devrait pas être d’application ici.

Questions et inscriptions aux matinées thématiques: participation@cpcp.be