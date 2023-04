1 Son allure. Les tours devraient avoir une hauteur de 25 mètres environ. Au sommet du belvédère, un espace de 25 m doit accueillir les familles et les amis qui profiteront d’un point de vue époustouflant sur la Haute Meuse. Le concepteur privilégie plutôt la construction en bois, principalement de l’épicéa en lamellé-collé. Pour sa solidité et sa légèreté. Avec l’appui des étudiants de l’UCL, les sept lieux "idéaux" ont déjà été définis. Mais ce n’est pas toujours la voie de la facilité. Parmi les sites déjà ciblés, on évoque le bois de Dave, les Sept Meuses, Poilvache, Herbuchenne…

2 Son prix. Michel Monhonval a réalisé une première estimation, avec l’appui de sociétés du privé. Chaque tour devrait coûter aux alentours de 450 000 €. "Il faut voir bien évidemment ce que l’on veut proposer comme aménagement autour, une surface d’accueil, des bancs…", précise le concepteur. Pour le financement, le Wépionais espère l’appui des autorités publiques et touristiques mais aussi des partenariats avec les sociétés privées qui pourraient aussi y trouver l’occasion de montrer tout leur savoir-faire.

3 Sa technique. C’est aussi un atout important du projet. "On veut mettre en avant le principe de la tenségrité, un mode de construction qui allie la tension et la compression. Grâce aux forces qui s’équilibrent, on peut arriver à construire de belles fameuses structures avec très peu d’éléments", développe Michel Monhonval. "Il n’y a qu’une soixantaine de constructions sur ce principe dans le monde. Aucune en Belgique." Jusqu’à présent.