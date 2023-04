Namur: un best-of des spectacles de la Compagnie Victor B., pour ses 30 ans

Outre cette création sur les petits riens de l’existence, ce "best of" anniversaire fera la part belle aux spectacles singuliers et décalés qui constituent l’ADN de la compagnie. De la comédie du bonheur slamée par des personnages fantasques ( Walking Thérapie) en passant par un huis clos inquiétant ( Le Dîner). Les comédiens phares de la compagnie (Nicolas Buysse, Pauline Desmarets, Ingrid Heiderscheidt…) seront au rendez-vous pour assurer le show.

Avec Cécile de France

La Compagnie Victor B. est née de la rencontre, en 1991, entre Jean-Michel Frère et René Georges, deux Namurois férus de théâtre qui rêvaient de vivre de leur passion. Plutôt que de débourser de l’argent pour des stages de formation, les deux compères ont préféré se jeter dans le bain avec l’adaptation de la pièce Mémoires d’un vieux con de Roland Topor. Rebaptisé Victor B., ce solo mettant en scène un anonyme qui s’invente une vie de grand peintre a été créé le 26 janvier 1993 à la salle des Bateliers, à Namur. La pièce connaîtra 31 représentations, notamment à l’Atelier Saint-Anne de Bruxelles.

Victor B. ayant porté chance, il est devenu le nom de baptême de la compagnie. Celle-ci s’est développée avec de nouvelles créations et de nouveaux comédiens. Parmi ces derniers figure une certaine Cécile de France, ancienne élève de Jean-Michel Frère. Elle a tenu l’affiche de S.C. 35C. (2000), inspiré des textes du réalisateur Tim Burton.

À travers son large choix de spectacles de rue, de salle et de projets incluant le hip-hop, la compagnie Victor B. a gagné en notoriété hors de nos frontières (France, Italie, Québec, République tchèque…). Avec quelques souvenirs mémorables à la clé...

Un public fidèle

"Je me rappelle encore d’un jam improvisé entre des danseurs et les musiciens du chanteur Arno, à Prague, lors d’une programmation spéciale belge, se remémore Jean-Michel Frère. L’autre souvenir émouvant, c’est de voir le décor de son spectacle sous un pont de Venise, où on ne s’attend pas à jouer un jour."

Mais comment expliquer la longévité de la compagnie ? "La variété de nos spectacles explique sans doute la fidélité du public, analyse Jean-Michel Frère. Sans oublier le fait que l’on propose des œuvres impliquant directement les spectateurs."

Une singularité qu’il sera possible de (re)découvrir lors de cette programmation anniversaire au Théâtre de Namur.

www.tccnamur.be