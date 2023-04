La deuxième tentative fut la bonne

De haute stature, ce qui pourrait lui donner des allures jugées hautaines par certains, Étienne Gaublomme n’est pas un inconnu dans les couloirs du vieux palais de Justice de Namur. Diplômé en droit sorti en 2000 de l’UCL, le nouveau procureur du roi a entamé sa carrière au parquet de Charleroi comme juriste, avant de devenir substitut. En 2010, il prend la direction de Namur pour se rapprocher de la maison mais aussi pour aborder d’autres facettes de la fonction. "Namur est un plus petit parquet, on doit donc être plus polyvalent, on touche à des matières plus variées", détaille ce père de famille âgé de 48 ans. Étienne Gaublomme intégrera la section jeunesse avant de reprendre assez rapidement les dossiers de droit commun. On le décrit comme bosseur, pragmatique, fonceur aussi et parfois cassant. "J’ai aussi travaillé dans les affaires de disparitions inquiétantes", précise encore le magistrat. "Ce sont des dossiers complexes, souvent liés à des personnes en difficulté. Humainement, cela apporte beaucoup."