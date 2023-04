Fanfare de la police de Namur: dans la gestion des comptes, ça joue faux

Si aucun compte n’a été publié depuis la refonte des statuts de l’ASBL en… 2005, comment peut-on être certain que l’argent public a été utilisé à bon escient ? Aucun musicien amateur ne s’est en tout cas plaint, selon nos informations, de ne pas avoir été payé. Mais pour le reste ? C’est l’inconnu.

Une personne décédée toujours au CA

Toute ASBL est tenue de déposer ses comptes annuellement au greffe du tribunal du commerce (NDLR: élément confirmé par le SPF Justice). Mais pour cela, il faut que le conseil d’administration convoque une assemblée générale composée, dans ce cas précis, de tous les musiciens au regard des statuts de l’ASBL. Ils sont environ 25. Et selon nos sources, aucune AG n’a été convoquée depuis au moins 10 ans. "Ce qui signifie donc que même le changement de président, à savoir la désignation du nouveau chef de corps, n’est pas légal puisqu’il aurait dû être voté en AG", nous explique-t-on.

Pour convoquer une AG digne de ce nom, il faudrait aussi que le conseil d’administration soit en ordre. Ce qui n’est pas non plus le cas. En effet, l’analyse des membres effectifs depuis 2005 révèle qu’une personne fait toujours partie du CA alors qu’elle est décédée depuis 2012. D’autres, selon nos informations, ne consacrent plus de leur temps à la fanfare. Des membres actifs, il n’en resterait officiellement que deux au conseil d’administration: le président, à savoir le chef de corps Olivier Libois, et le secrétaire. D’autres personnes gravitent autour de l’organisation de l’ASBL mais ne sont, visiblement, pas renseignées au moniteur belge dans l’organigramme du CA.

L’ASBL Musique royale de la police de Namur est donc dans l’illégalité. Parler de détournement de fonds publics, c’est une note que nous ne voudrions pas jouer. Toutefois, il est tenu, pour une ASBL bénéficiant de deniers publics, de montrer patte blanche. Encore plus quand cela concerne une zone de police.