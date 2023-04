Namur : les futurs infirmiers de l’Epsi formés comme sur le terrain

Désormais, les élèves en infirmier hospitalier disposent d’un tout nouvel outil de simulation. En franchissant la porte du module, situé à l’extérieur du bâtiment scolaire et à côté du stand de tir de l’académie de police, ils entrent dans un appartement. On y retrouve toutes les pièces: le salon, la salle à manger, la cuisine, un espace avec un lit et même une salle de bains avec baignoire. "Nous avons également ajouté un lit d’hôpital pour simuler des exercices de ce milieu", ajoute Didier Noël, adjoint de direction de l’Epsi.

Pour sauver des vies

C’est l’occasion rêvée pour les étudiants de mettre en pratique leur savoir, d’être plongés dans le bain de la réalité. "Il y avait un décalage entre la pratique de nos études et le terrain, commente Virginie, étudiante en 1re année. Désormais, nous pourrons ajouter de la difficulté à nos exercices et nous préparer au contexte des soins à domicile. Nous pourrons par exemple simuler une chute dans la baignoire et faire appel à des techniques de manutention pour relever les patients."

Pour l’inauguration de ce local, samedi, trois futures infirmières ont simulé la chute d’une personne âgée. En chaussettes, elle s’est pris les pieds dans le tapis de son salon. "Nous pouvons, de cette façon, mettre en pratique toutes les étapes de prise en charge", ajoute Christel qui a parfaitement joué la comédie pour l’occasion. Il faut l’immobiliser, discuter, rassurer, prendre la température, vérifier de quoi la personne souffre et, si possible, la relever. "Dans ce cas précis, nous avons utilisé une technique de manutention avec un drap avant de la déposer dans son fauteuil."

L’occasion pour les futurs infirmiers et infirmières de s’exercer, de rectifier et peaufiner les gestes d’un métier qui sauve des vies mais qui n’est, encore aujourd’hui, pas assez reconnu à sa juste valeur.