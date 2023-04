Province de Namur: le nouveau mini-guide des brocantes disponible

Pour cette 13e édition, et c’est un record, 30 000 mini-guides ont été imprimés. "Contre 22 000 avant le Covid. Il y a une demande de plus en plus importante, sans aucun doute liée à la crise économique. Les gens veulent se rendre sur les brocantes pour dégoter les bonnes affaires." Ce fascicule est toujours gratuit grâce, notamment, aux annonceurs. Il est disponible dans les syndicats d’initiative, les maisons et office du tourisme ainsi qu’une soixantaine de librairie. "La Fédération du tourisme (visitwallonia.be) m’a également donné un sacré coup de pouce financier en prenant en charge l’aspect logistique, la distribution du mini-guide en Wallonie. C’est, pour moi, un soutien conséquent."

Pour les chineurs qui ne peuvent mettre la main sur ce précieux fascicule, André Boset propose de le livrer via la poste. Pour cela, il demande 5 € en contrepartie pour les frais de port. "Toutes les informations sont disponibles sur ma page Facebook “Le mini-guide des brocantes” . Dès que je reçois l’argent et les informations, le guide est déposé dans la foulée pour être livré le lendemain." Rapide et efficace.