Jambes: Le magasin de vélos Seidoff cambriolé

"C’est la première fois que nous sommes victimes d’un cambriolage. C’est vexant: on travaille, on fait comme on peut et puis on nous vole", soupire Dimitri Seidoff, gérant du magasin de vélos et scooters à Jambes. C’est le propriétaire de l’établissement qui a prévenu le responsable de la boutique. "Il a été rapide et efficace. Dès que l’alarme a sonné, il nous a contactés. Nous le remercions."