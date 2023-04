Province de Namur : un soutien du gouvernement Wallon pour des projets de relocalisation alimentaire

Parmi les projets les plus importants dans l’arrondissement de Namur: la ferme des Arrondes. Situé à Profondeville, l’établissement va recevoir 216 639 € pour effectuer des aménagements permettant à deux de leur bâtiment d’accueillir les céréales-meunerie-boulangerie ainsi qu’un bâtiment de nettoyage et stockage de fruits et légumes.

Les ateliers de Pontaury, à Mettet, seront quant à eux soutenu à hauteur de 500 000 € pour la mise en place d’une plateforme destinée aux circuits courts. Cela comprenant un lieu central de stockage, assemblage et préparation de commandes de produits locaux, un lieu de commercialisation de ces produits, une légumerie/conserverie pour du nettoyage de produits avant leur transformation, des espaces de cuisine pour la transformation des produits, une cuisine de collectivité et un restaurant didactique pour la formation de personnes éloignées de l’emploi.

Des assiettes de plus en plus wallonnes

La sénatrice écolo France Masai se réjouit de la décision du gouvernement wallon et du travail effectué en amont par la ministre Céline Tellier: "Grâce à ces projets, le contenu de nos assiettes sera de plus en plus wallon, à travers une filière de qualité de la production du produit à sa transformation." Elle insiste sur le fait qu’ "en produisant localement une partie croissante de son alimentation, notre région devient moins dépendante des exportations et est également mieux préparée pour faire face aux crises que nous connaissons: sécheresses, inondations, conflits et pandémie. Cela permet par ailleurs de créer de nouveaux emplois locaux et de revitaliser nos territoires."

Stéphane Hazée (Écolo), député wallon, pointe également la dimension écologique: "C’est également un pas en avant vers la transition que nous soutenons. Pour atteindre les objectifs climatiques et préserver la biodiversité, nous devons impérativement faire évoluer notre système alimentaire. La production locale est souvent synonyme de pratiques plus respectueuses de l’environnement telles que l’agriculture biologique, la conservation des sols, l’agroforesterie, etc."

Projets diversifiés

Selon la députée écolo au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Delporte, il est intéressant également de pointer la diversité des projets retenus: "À côté de projets plus alternatifs comme le développement de filières de noisettes à Fosses-la-Ville ou de melons à Fernelmont, on retrouve des projets plus en lien avec l’agriculture de céréales à grande échelle comme le moulin de Tongrinne (Sombreffe) pour les céréales bio de Wallonie." Elle poursuit: "C’est une belle reconnaissance du travail effectué pour tous les projets retenus. Nous sommes heureux de constater la vitalité des alternatives alimentaires qui se développent face au système agro-alimentaire plus industriel."