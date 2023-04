Brux’hell : à vos risques et périls, monstres et merveilles, Mickey zombies et autres aliens règnent au Musée d’art fantastique (vidéo)

Les uniformes dans le bain de sang

Notre guide, Michel Dircken, fait partie du décor, sous une impressionnante tignasse, toute en lianes, qui ne déparerait pas dans un groupe de metal et recèle bien des idées folles. Fantastiques, même, le mot est lâché. Conservateur-créateur de ce Musée d’art fantastique (le MAF pour les intimes), Michel a pris l’accent brusseleir, mais c’est bien à Namur qu’il est né. "Mes grands-parents tenaient les établissements Dircken, une référence en matière d’uniformes militaires, policiers, etc. à l’époque. Aujourd’hui, c’est devenu le restaurant Li Scafiote." Et Michel a passé la frontière (du réel aussi), d’une capitale à l’autre, pour se lancer dans l’élevage de drôles de bébêtes… aux uniformes moins soignés que ceux de ses ancêtres.

©ÉdA

Dans ce véritable cabinet de curiosités, il y a de tout: un dragon, une femme bionique, des robots, des créatures sous-marines, des Barbie mutantes, un pangolin importé tout récemment, des dizaines d’aliens et leurs œufs mis sous couveuses, un cheval de l’apocalypse et une vache morte-vivante veillant une crèche zombie. Dans cette odeur de damnés plus que de sainteté, face à ces canailles immortelles, les exorcistes prendraient leurs jambes à leur cou.

©ÉdA

On va tous finir en boîtes

Un conseil: fuyez, simples mortels. À moins qu’il ne soit trop tard et que le maître de ces lieux vous ait déjà réduits en bouillie, dans des conserves viandax: boulettes de vieux, rillettes de nourrissons et autres mets cannibales. Le délire est poussé à fond, les squelettes environnants claquent des dents en se marrant. "Lui, c’est la copie conforme de Petit Pépin, 82 cm, un jongleur atteint de phocomélie, une atrophie aboutissant à l’implantation directe des mains et des pieds sur le tronc. Là, ce sont les restes des frères Tocci, deux autres freaks (monstres, en anglais) , des jumeaux siamois. Apparemment, ils étaient mariés à deux femmes distinctes. Je ne sais pas comment ils faisaient. "

Âmes sensibles s’abstenir ? "J’ose tout mais je reste raisonnable, je ne vais pas dans l’hyperréalisme", sourit Michel, qui s’attache à faire sursauter les enfants, pas à les faire cauchemarder.

Une petite pièce dans la machine et vous pouvez électrocuter la bestiole qui ne demande que ça. ©ÉdA

Une p’tite tête bodybuildée et une femme bionique. Ne vous fiez pas aux apparences, ils sont gentils! ©ÉdA

Dans les moindres recoins de ce dédale, rempli de vraie poussière – plus il y en a, plus c’est authentique, "et ça coûte moins cher en femme d’ouvrage" –, des centaines de pièces sont entreposées. Le diable se cache dans les détails: pour ne rien louper, il ne faut pas avoir peur d’ouvrir les tiroirs, de lever les yeux au plafond.

Système D, à un cheveu du réalisme

Certains éléments ont été récupérés sur des tournages, comme ce trône impressionnant n’ayant rien à envier à celui du roi Conan. D’autres ont été ressuscités de la décoration d’anciennes éditions du BIFFF ou chinés dans des brocantes. Mais la plupart des objets ont été conçus par les mains de Michel et ses amis de l’occulte, parfois prestigieux.

"L’inspiration me vient en buvant de la Cuvée des Trolls ", précise l’"héritier du Professeur D.", mettant la main à la pâte et bidouillant à l’envi.

Une partie du labo du Professeur D. Avec des tiroirs à ouvrir, des hublots où plonger son regard et toujours plus de créatures infernales auxquelles survivre. ©ÉdA

Pour rendre ses sculptures plus vraies et effroyables que nature, il a ses trucs et astuces. Il ne compte plus les os, synthétiques, qu’il a utilisés, mais aussi de vrais crânes de chien ou d’alligator, ramené d’une brocante, et des oreilles de moutons, achetées à l’animalerie toute proche. Des bouts de tuyaux ou de câbles électriques peuvent toujours servir. Quant aux boyaux, ils sont constitués de fibre de papier. Les cheveux des momies ou autres tortues humaines ? "Parfois, ce sont les miens. " Touche personnelle !

©ÉdA

En détournements, le musée est fortiche aussi. Dans un coin, David P. s’amuse avec la ligne crade plus que claire de Tintin et zombifie Mickey. Michel Dircken a créé un bronze singulier: La revanche du ballon. Soit une inversion des rôles: le ballon, fait homme, s’apprête ainsi à shooter dans la tête d’un pauvre joueur.

La revanche du ballon: le joueur a perdu la tête, le cuir a pris le pouvoir. Une autre création du Namurois expatrié à Brux’Hell. ©ÉdA

©ÉdA

Près des aliens et des monstres de foire, le Tim Burton belge a aussi customisé deux jukebox. Récupérés chez un disquaire, ces appareils permettaient aux mélomanes d’écouter l’album de leur choix avant de l’acheter. Les visuels ont changé et la bande-son a été réarrangée pour laisser place au bruitage d’une cruelle ménagerie. "J’ai moi-même poussé les cris des différents aliens. Il y a l’alien suceur, la reine, etc. ". Aargh… Michel Dircken est définitivement habité !

©ÉdA

Vite Dit

La face visible de l’iceberg

"Ce musée, c’est une carte de visite, précise Michel Dircken. À 2 gouttes de sang d’ici, aux anciennes glacières de Saint-Gilles, se trouve le centre d’art fantastique." Avec encore plus de monstres, ce centre accueille aussi un mini-golf horrifique. En attendant un 3e lieu, prochainement. Existe-t-il d’autres maisons de l’horreur du style dans le monde ? "À ma connaissance, non. Il y a bien, çà et là, des musées de la sorcellerie, mais ce n’est pas comparable. Puis, en Suisse, il y a le musée H.R. Giger, le plasticien oscarisé pour sa création du monstre du film Alien . "

Maison bis’art Bizarre

L’empire infernal est donc en marche. Une belle réussite quand on revient au début de ce délire. "Ça a commencé à la maison des jeunes d’Etterbeek, pendant les grandes vacances, il y a 35 ans. Avec l’équipe d’animateurs dont je faisais partie, nous nous étions mis en tête de créer des objets et mises en scène fantasmagoriques." 15 jours de montage, 10 d’expo, pour 50 visiteurs. Ça fait froid dans le dos. Mais, à force de sueur et d’acharnement, en 1996, l’initiative prit de l’ampleur. La maison hantée fut accessible pendant deux mois, après des semaines de décoration, et accueillit des milliers de visiteurs. Michel Dircken n’a pas lâché l’affaire.

©ÉdA

Quel enfer, Horta

À quelques dizaines de mètres du Musée d’art fantastique, dans un tout autre style, se situe le Musée Horta. De quoi générer quelques quiproquos. Michel a ainsi vu débarquer, à la fin de sa visite, une touriste japonaise fâchée. "Elle ne comprenait pas. Elle n’avait rien vu de ce qui était dans le catalogue. Quand elle me l’a montré, j’ai compris, c’était celui d’Horta ! Puis, au moment de notre fête de Halloween, il n’est pas rare de voir des petits loups-garous faire la file devant le mauvais musée."

Sur un vitrai, entre dragons et autres diableries, la porteuse d’eau, personnage emblématique de Saint-Gilles. ©ÉdA

Meurtre au musée

Pendant le BIFFF, le MAF déploie, au Palais 10 du Heysel, sa célèbre exposition Trolls et bestioles, rassemblant des œuvres d’1m2 de 96 artistes de tous horizons. Du 29 avril au 14 mai, période des prochaines vacances scolaires, l’animation "Meurtre au musée" s’implantera au 7, rue Américaine. L’occasion, en famille, de jouer à un Cluedo en taille réelle, car le conservateur aura été assassiné. Parmi les suspects, il y a même l’ancien bourgmestre Charles Picqué.

Rés. obl. sur www.billetweb.fr/meurtre-au-musee1

Infos pratiques

Le musée est ouvert jusqu’à la fin du mois de septembre les samedis et dimanches de 14 à 17h.

Infos: fantastic-museum.be ; fb.com/museeArtFantastiqueBXL ou 0475 41 29 18