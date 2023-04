Aérodrome de Temploux: les riverains ne sont pas aux anges - Fourchette et kalachnikov

Comme d’autres riverains du site qui se battent actuellement pour un plus grand respect de leur cadre de vie et de leur bien-être, il reconnaît qu’il y a quand même quelques petites avancées mais elles sont très légères. Trop légères. "Oui, l’interdiction des touch and go (atterrissage et décollage sans arrêt complet sur la piste) de midi à 15 heures et après 19 heures, les week-ends et les jours fériés, cela va ramener quand même un peu de tranquillité", espère ce Bovessois. "Mais ce sera limité dans les temps, pour les mois de printemps et d’été, quand on est plus susceptible de profiter de nos jardins. Mais même quand on sera à l’intérieur de nos maisons, ces passages d’avions, ça génère aussi du bruit qu’on encaisse également."

Plus de plafond à 55 000

Une autre mesure a également été prise pour limiter le trafic aérien au-dessus des villages bruyérois. "On limite à deux avions dans le même circuit en même temps mais des engins venus de l’extérieur pourraient aussi s’insérer sur ce parcours. Et même avec deux, cela ne laisse pas beaucoup de répit sonore entre deux passages", rappelle encore cet opposant.

Dans le permis, ce Bruyérois relève aussi une étonnante disposition qui pourrait même compliquer encore la situation des riverains. "Il n’y a plus de limites de mouvements imposées à l’aérodrome", relève ce voisin, loin d’être transporté au septième ciel par ce nouveau permis. "Auparavant, les activités étaient plafonnées à 55 000 mouvements. Ce qui est énorme: c’est quatre fois plus qu’à l’aérodrome de Saint-Hubert. Mais avec le nouveau permis, les gestionnaires de Temploux ne sont plus obligés de tenir ces comptes."

Les opposants y voient aussi une aberration. "Il a également été signalé que si l’activité aérienne augmentait de 20%, le permis pouvait être remis en cause. Mais comment constater ce dépassement si on ne comptabilise plus rien officiellement…"

"On a été pris de haut"

Les riverains sont également très critiques sur les aspects environnementaux. "Les carburants utilisés par tous ces engins sont extrêmement polluants. Et même cancérigènes", insistent ces voisins du site. "Les ministres autorisent ici le développement d’une activité qui n’est plus du tout dans l’air du temps." Des autorités politiques critiquées aussi pour leur attitude.

"On a vraiment été pris de haut. Personne n’a vraiment pris le temps de nous écouter et d’analyser nos arguments. On a rapidement eu l’impression que les jeux étaient faits."

Entre ces riverains, l’aérodrome et les ministres, voilà des relations qui vont au… crash.

Le dialogue pourrait-il se renouer au sein du comité d’accompagnement mis en place par le nouveau permis ?

"Cela pourrait être canal de communication pour faire remonter plus rapidement des problèmes éventuels. Mais on est un peu sceptique. On a surtout l’impression que les gestionnaires voudront camper sur leur position et qu’on ne pourra pas obtenir beaucoup d’avancées. Quel serait notre poids dans la discussion ? Un peu comme si on allait au combat avec une fourchette face à des kalachnikovs."

Les opposants déplaceront-ils le combat devant le conseil d’État, instance qui pourrait suspendre ou casser le permis octroyé en mars dernier à l’aérodrome de Temploux ?

"La réflexion est en cours. Tout le monde y aurait beaucoup à perdre. Mais c’est une possibilité. On constate que depuis l’annonce de l’octroi du permis, il y a de plus en plus de citoyens qui se manifestent et nous contactent. Certains avaient déjà lancé des démarches de leur côté. Peut-être qui si on peut unir toutes ces énergies, cela nous permettra d’avancer."