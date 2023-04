Aérodrome de Temploux: un permis mais aussi de nouvelles contraintes

L’autorité régionale a en effet décidé d’octroyer le permis unique à la S.A. Aérodrome de Namur. Cela prolonge son droit d’exploiter l’aéroport et l’héliport mais aussi le restaurant de plus de cent places, la salle de spectacle, les bureaux… L’autorisation vaut aussi pour l’exploitation de l’ULModrome "à condition d’accueillir exclusivement des ULM électriques". Ces engins sont plus silencieux.

Enfin, il sera également permis de construire un nouveau hangar pour le Para Club. "Ce n’est pas pour abriter des avions supplémentaires", précise d’emblée Benjamin de Broqueville, aux commandes de l’aérodrome temploutois. "Le Para Club avait acquis un nouvel appareil pour ses activités mais le hangar actuel est trop petit. On en construira donc un plus grand…"

Pour les gestionnaires, les feux passent au vert mais des conditions particulières d’exploitation sont également imposées. "Et ces contraintes ne sont pas anodines", insiste Benjamin de Broqueville. Elles portent notamment sur la nette limitation des "touch and go" (atterrissage et puis décollage immédiat, sans un arrêt complet). "On réduit également à deux le nombre d’avions qui peuvent se retrouver en même temps dans le même circuit."

Le gestionnaire estime que l’aérodrome fait aussi sa part d’effort pour retrouver un meilleur équilibre dans ses relations avec certains riverains.

Contre-attaque devant le conseil d’État ?

Mais pourquoi ne pas raccourcir quelque peu le circuit qui part vers l’Est, ce qui permettrait aussi d’éviter de survoler les villages de Bovesse et Rhisnes ? "Mais aussi bien le médiateur qui est intervenu dans ce dossier que la DGTA (l’autorité fédérale compétente pour le transport aérien) ont estimé que ce changement de circuit aurait des impacts négatifs sur la sécurité", avance encore Benjamin de Broqueville.

Le nouveau permis s’accompagne aussi de la mise en place d’un comité d’accompagnement. "La Commune de La Bruyère mais aussi les riverains seront représentés et on espère que cet organe permettra un vrai dialogue", intervient le gestionnaire.

Reste à voir si les opposants sont décidés à introduire un recours devant le conseil d’État pour casser le permis. Nous les avons contactés mais sans succès. Une manière de préparer dans une certaine discrétion la contre-attaque dans cette bataille juridico-aérienne ?