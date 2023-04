Namur : on avait frôlé le féminicide et, après passage en cassation, le cogneur sera rejugé

Un étranglement pour des patates

L’avocate de la plaignante, Me Catherine Donceel, du barreau de Namur, obtint d’exhumer la plainte de janvier 2020 et de la joindre au dossier du coup de couteau.

À dire vrai, ce dossier ne se limite pas à cette seule agression. Arrivé ivre, ce soir-là, le prévenu a fait reproche à la victime de ne pas avoir encore épluché les patates !…. Le ton est monté et l’intéressé a commencé à étrangler son épouse qui s’est défendue. La version de celle-ci a été confirmée point pour point par une amie que le couple hébergeait. De même, les premiers policiers arrivés sur place ont constaté des traces de strangulation, tout comme les médecins quelques heures plus tard.

Le Namurois s’est toujours défendu en affirmant que, lors de l’algarade, son épouse avait brandi le couteau et l’avait atteint au côté. Le témoin n’a pas confirmé cet élément présumé important et le quinquagénaire n’a jamais fait constater quoi que ce soit.

Comme le tribunal correctionnel de Namur, la cour d’appel de Liège a retenu toutes les charges contre le prévenu. Dans la capitale wallonne, l’homme avait décroché une peine de travail de 140 heures mais devait, par contre, verser un euro provisionnel à son ex, sur un montant total évalué provisoirement à 100 000 euros. La trentenaire devait faire l’objet d’une expertise médicale, pour fixer le montant total de la réparation, surtout eu égard à la cicatrice à son bras droit qui, selon elle, constituait un préjudice esthétique qu’il convenait de chiffrer.

Le prévenu avait immédiatement relevé appel de ce jugement qu’il critiquait à tous les étages. L’affaire fut donc portée devant la cour d’appel de Liège. Et, le 15 juin dernier, celle-ci a nettement aggravé la sanction en la portant à 12 mois de détention avec un sursis complet. Par contre, sur le plan civil, les magistrats de la Cité ardente ont limité le dommage de la jeune femme à 750 euros, à titre définitif. L’expertise médicale, ordonnée par le premier juge, a été supprimée.

Insatisfaite de cette décision, Me Catherine Donceel et sa cliente ont saisi la Cour de cassation et avec succès. En effet, hier après-midi, la très haute juridiction a cassé l’arrêt sur le plan civil et l’affaire devra être rejugée devant une autre chambre de la cour d’appel de Liège. À suivre.