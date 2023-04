Grève flash à la prison de Namur

Plus que la surpopulation, les membres du personnel dénoncent les problèmes de sécurité. "Nos équipes sont formées de plus en plus de jeunes agents. Ils ne possèdent pas encore les connaissances et l’expérience pour réagir en situation problématique. C’est ce qui se passe en ce moment puisque certaines cellules comptent trois au lieu de deux détenus. Le rapport de force est totalement déséquilibré. Il y a plus de tension que d’habitude entre les murs de la prison." La semaine passée, un agent a été blessé lors d’une intervention. C’est la goutte qui a fait déborder le vase. "Nous souhaitons, par ce mouvement, faire réagir la direction générale et le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne."