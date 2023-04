Namur: nouveau calendrier pour le chantier de la N4 entre Jambes et Erpent

Du 17 avril au 7 juillet, les travaux se concentreront sur l’aménagement des quais de bus et l’élargissement des traversées. Durant cette période, sur la N4, la circulation sera réduite à une voie. Les opérations seront menées en dehors des heures de pointe. La vitesse sera réduite à 50 km/h entre le carrefour de l’Orjo et le carrefour formé avec la rue de la Velaine et l’avenue des Acacias.