Couple hannutois suspecté de viols: une jeune victime namuroise

La cour d’appel de Liège a décidé, jeudi, de reporter au 23 mai le prononcé de sa décision dans le dossier d’un couple de Hannutois suspectés d’avoir commis des viols, des atteintes à l’intégrité sexuelle et des harcèlements envers huit enfants et adolescents. Les deux hommes encourent des peines de sept et quatre ans de prison.