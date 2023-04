Color Run, Cluedo gourmand, Escape Race ou Spikeworld : la réussite du stage des étudiants malonnois passe par 7 événements originaux

Dernier sprint pour les étudiants de dernière année d’éducation physique. ©-Henallux

"Cela fait partie de leur stage. Nos futurs diplômés doivent créer un événement de A à Z qui rassemblera minimum 50 personnes, entre autres critères d’évaluation, expliquent Sébastien Frederick et Valérie Mees, tous deux en charge de la coordination de la section éducation physique et du cours visant la mise en œuvre de ces projets. C’est une manière de les mettre en contact avec ce à quoi ils pourraient être confrontés au cours de leur carrière. Puis, cela fait une corde de plus à leur arc."

Si beaucoup deviennent enseignants, certains “anciens” ont ainsi bifurqué et trouvé leur place dans le secteur événementiel (XTERRA, Ironlakes…).

©Henallux

L’heure de la débrouille

Ici, concrètement, de Malonne à Dinant en passant par Gembloux et Floreffe, sept activités seront proposées par 7 groupes de 8-9 étudiants, entre le 17 avril et le 18 mai (programme à retrouver ci-dessous). Des affiches colorées en témoignent au cœur de l’école et ailleurs dans l’espace public. Mais tout a commencé d’une page blanche. "Ils partent dans l’inconnu, pèsent le pour et le contre avant de se lancer. Ils n’ont jamais été au cœur d’une telle organisation."

Une fois la machine lancée, 14 heures de cours et d’échange en présentiel avec le duo de professeurs ont mis le pied des étudiants à l’étrier afin qu’ils y voient plus clair et sachent tout ce à quoi ils doivent penser pour arriver à leurs fins, et bien.

Il s’agit qu’il n’y ait pas trop de files d’attente, que la sécurité des participants soit assurée, que les obstacles (s’il y en a) soient construits et testés, que les bénévoles soient briefés, que les autorisations aient été requises à qui de droit (bourgmestre, police) mais aussi d’aller chercher les bons sponsors et les finances nécessaires, de bien cerner le tarif et de s’organiser pour aller chercher matériels et barrières…

Sans oublier, le b.a.-ba: amener le public et assurer l’ambiance sur place. En bonus, pourquoi ne pas prévoir des petits cadeaux pour chouchouter les inscrits ?

Bref, il ne faut rien laisser au hasard tout en mettant sa patte, son originalité et sa créativité. "Le but de l’école est aussi d’amener à ce genre d’initiatives, en développant des compétences, en étant capable de gérer le travail en équipe, en trouvant des astuces pour surmonter ses problèmes et en contactant des aides extérieures. Il n’y a pas que sur les bancs de l’école qu’on apprend dans ces études, mais aussi au contact de la réalité. Et si c’est bien réalisé, ça peut être une belle vitrine pour notre haute école."

Du 16 avril au 18 mai : de quoi s’occuper chaque week-end, sans besoin d’être grand sportif

Le 16 avril, la salve d’événements sera lancée dans le cadre de l’abbaye de Floreffe avec un Escape Race. Soit un parcours de 4 km à courir ou à marcher, en équipe de 3 à 5 personnes, et qui sera semé d’épreuves et d’énigmes pour résoudre le mystère de la rose de Floreffe. Logique, coopération, adresse et patience seront les clés de la réussite.

10 €/adulte, 8 €/– 12 ans. Inscr. jusqu’au 14 à 16 h, dans la limite des places disponibles. Inscr.: bit.ly/3KiiHv8

Le 22 avril, rendez-vous à 9h à Falmignoul, rue du bois de Baileu pour ce qui est sans doute une première belge: un Trotti-Run, une course-relais alternée entre trottinette électrique tout terrain et course à pied, avec obstacles. Le but, pour les équipes de 5, sera de faire le plus de tours en 1 h 30.

50 €/quintet. bit.ly/3KDppvZ

Le lendemain, 23 avril, place à l’ Intergeneration Run, dans le parc Saint-Roch à Ciney. Le dispositif est tout à fait original puisque chaque trio participant devra compter minimum 10 ans d’écart d’un membre à l’autre. Ils devront avaler trois boucles d’1,4 km. Un seul participant effectuera la première, il sera rejoint par un autre pour la seconde et le trio sera au complet pour courir la dernière. Entre les coups, ils se mesureront à des défis coopératifs.

18 €/trio. bit.ly/3UhHYtS

Retour à Malonne, route de la Navinne, le 29 avril, avec The Malonne Games. En équipes de 5 à 7, les participants devront affronter un parcours semé d’embûches: jeux gonflables, courses relais, jeux de coopération alliant force, vitesse, endurance et coordination.

35 €/équipe. bit.ly/3mcBEHz

Le 1er mai, dès 9 h 30, c’est sur le terrain des Namur Angels, rue de la Première Armée Américaine, 1, à Wépion, qu’aura lieu SpikeWorld. Le spikeball, c’est un jeu de paume, une hybridation entre volley et trampoline. Des équipes de deux s’affronteront dans cette épreuve.

20 €/duo. Dès 16 ans. bit.ly/3Gp28MX

Le 6 mai, un parcours de 7 km autour de la ferme du Coqueron à Bossière sera le cadre d’un Cluedo gourmand ! Entre 9 h 30 et 11 h, les enquêteurs en jambes partiront par vagues en espérant trouver les indices les menant au suspect d’un sinistre crime. Dégustation de produits locaux à l’appui.

10 €/adulte, 5 €/12-18 ans, gratuit/– 12 ans. bit.ly/3ZNMNMv

Dernière étape, le 18 mai, à 16 h, avec la Malonne Color Race. 9 km de course à pied en duo, dont 2X3 en relais et les 3 derniers groupés, sous un déluge de couleur et de musique.

16 €/duo, bit.ly/3UfbekZ

Chaque événement disposera d’un bar, d’une petite restauration, de pack bienvenue et chèques-cadeau pour les participants et, bien souvent, d’une tombola. Des pages Facebook ont été créées autour de chaque projet.