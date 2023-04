Namur : une chasse à la PS5 dans les rues de la ville, pour mieux sensibiliser au reconditionnement (vidéo)

Obsolescence pire que programmée

Et, par semaine, c’est un sacré défilé de machines qui passe dans son arrière-boutique. "La démarche est écologique. J’aurais tendance à dire que les réparations les plus fréquentes sont les changements d’écran de smartphones – ça prend 40 minutes – mais aussi d’ordinateurs portables. Cela dit, les pannes sont tellement diverses. Batterie, clavier, carte mère, je m’efforce de réparer tout, en commandant les pièces officielles. " Force est de constater que des constructeurs sans scrupule compliquent parfois la tâche d’Aurélien.

Obsolescence programmée, vous avez dit ? "C’est même pire que ça. On est dans l’ère de l’obsolescence voulue. Certaines marques créent des puces uniques, conçues pour être irremplaçable alors qu’elles sont essentielles au fonctionnement. Et pourtant très fragiles." Quelques gouttes d’eau s’infiltrent et c’est fichu. Un jeu commercial face auquel Aurélien doit parfois s’avouer vaincu. Puis, il y a de sacrés casse-tête: les modèles changent d’année en année.

"Dans quelques années, acheter un produit neuf sera impossible, conséquence de l’épuisement des ressources permettant à ces technologies de fonctionner. Les entreprises devront rendre leurs appareils plus aisément réparables. Moi, j’ai commencé mon activité à mon domicile, à Profondeville. Je démontais les PC des amis, nettoyais les consoles. Je me suis formé en autodidacte, en ligne. C’est très technique comme métier mais il n’y a pas encore de formation officielle en Europe."

Outre les clients qui viennent le voir dans l’espoir de sauver leur téléphone, Aurélien achète aussi des objets défectueux qu’il retape en vue de les vendre. "Quelques euros moins cher que les plateformes de reconditionnement de référence. Avec les 12 mois légaux de garantie."

L’activité d’Aurélien a vite dû grandir et s’installer dans un magasin, il y a un an ce 7 avril. Challenge réussi pour celui à qui le Covid lui a donné du travail et il ne s’en plaint pas. "Les gens étaient chez eux, ils étaient plus sujets à des pannes."

Une console dernière génération et remise à neuf

Pour fêter son année d’existence, Repairo organise, dès ce 7 avril, une chasse (c’est de saison) au trésor dans le périmètre de la ville. Le gros lot sera une PlayStation 5 reconditionnée par les soins d’Aurélien. Une denrée rare quand on sait que la console vidéoludique a connu une grosse pénurie mondiale. Mais ce n’est évidemment pas elle qui sera cachée dans un recoin, pas folles, les cloches ! "Les participants vont devoir retrouver une boule sur laquelle apparaît le logo Repairo, se prendre en photo et la ramener au magasin. Elle sera planquée sur le territoire de la ville, à Namur, Jambes ou même à la citadelle. Tant que la boule ne sera pas trouvée, des indices seront donnés régulièrement sur la page Facebook Repairo. J’ai demandé l’autorisation de la ville pour organiser ce concours qui risque de prendre de l’envergure."

fb.com/repairo.be, repairo.be