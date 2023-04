Marche-les-Dames: il met le feu à la caravane de son beau-père, "mais j’ai éteint"… sauf que ça a repris

L’alcool est le gros problème de Benoit. "Je me suis déjà fait virer 5 fois parce que j’arrivais alcoolisé au travail. Cela va mieux mais il est vrai que je buvais beaucoup. "

Le ministère public requiert une peine de 2 ans de prison pour l’incendie et une peine complémentaire d’un an pour les faits de menaces et de harcèlement, sans s’opposer à un éventuel sursis probatoire.

Le conseil du prévenu relève une tristesse profonde dans le chef de son client et le fait que l’alcool soit le dénominateur commun à tous les faits qui lui sont reprochés. La suspension du prononcé de la condamnation est plaidée.

Jugement le 11 mai.