Namur : ils ont couru pour booster la recherche contre le cancer chez les enfants

Perdre un enfant. Une douleur indescriptible qui, pour Ana-Laura et son mari, porte un prénom, celui de leur fils Pablo. Celui-ci est décédé en août 2020, à l’âge de 6 ans. Dix-neuf mois plus tôt, on lui a diagnostiqué un gliome infiltrant du tronc cérébral, "une tumeur incurable et inopérable". Depuis, les parents de Pablo, les amis, les proches, les collègues se mobilisent et récoltent des fonds pour l’association KickCancer. Celle-ci était présente dimanche sur la place de l’Ange, au départ d’un dix kilomètres dans le cadre du marathon de Namur. Pour Pablo et les autres.