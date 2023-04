Namur: jeunese et qualité au challenge d'éloquence des Molons

"Le nombre de participants est très satisfaisant, commente Christophe Dubois, qui rappelle que le challenge n’avait plus eu lieu depuis près de trois ans, en raison de la pandémie de Covid-19. C’est aussi la première fois que nous l’organisons à l’abri, à la Nef, dans l’ancienne église Notre-Dame. On remarque aussi que les participants sont plus jeunes que d’habitude. L’engouement des parents, amoureux du folklore, a dû jouer un rôle. Enfin, le niveau était excellent par rapport à l’âge des candidats." Ce qui n’a pas facilité la tâche du jury. "C’était vraiment serré, on n’a pas fait semblant", confie l’échevine en charge de l’animation touristique, Anne Barzin, un des six membres du jury.

Premiers appelés, deux amis, Lily-Rose et Noam, qui remportent le 3e prix. Coachés par une de leurs grands-mères, ils ont séduit par leur interprétation des Bêtises, de Sabine Paturel… en wallon. Le 2e prix est revenu à la classe de 3e et 4e primaires de l’école communale de Wartet. Le wallon namurois y était aussi à l’honneur. Ici, les 13 élèves ont choisi de mettre en scène des expressions locales et des proverbes du terroir aussi savoureux que "One pouye qui pond on-ou tos lès djoûs, c’è-st-one bone pouye…" Bonne humeur assurée (lire ci-dessous).

Sacrée famille

La plus haute marche du podium revient à Mathilde Van Houtte, de Namur. Du haut de ses six printemps, elle a touché le jury en interprétant un poème écrit par son arrière-arrière-grand-père, Ghislain Van Houtte, intitulé Maman. "Par la qualité du texte, et l’éloquence dont elle a fait preuve, d’autant que le vocabulaire était assez compliqué pour son âge. L’expression était juste. Et puis, c’est aussi notre coup de cœur en raison de son jeune âge", confie un membre du jury.

Une performance, quand on sait que Mathilde a commencé à préparer son texte… mercredi. "Elle nous a impressionnés", confie son papa. "Elle nous a dit qu’elle y allait pour gagner, ajoute sa maman. Mais je lui ai expliqué que l’important était avant tout de participer." Deux autres enfants de la famille Van Houtte avaient présenté un texte: Thomas (un extrait de L’Avare) et Julie ( Le Corbeau et le Renard, en bruxellois). "Sans les forcer, ils ont adhéré à notre proposition. La langue, l’éloquence, ça fait partie de l’éducation familiale. On avait essayé en wallon, mais c’était trop compliqué quand on ne pratique pas", explique encore le papa. Car les Van Houtte sont Bruxellois d’origine et Namurois d’adoption. Et la famille n’a peut-être pas fini de s’impliquer dans le folklore local…