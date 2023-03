Le Qatar invité d’honneur des Wallo 2023, et les Molons chantent déjà "Quand m’Qatari saurè tchanter…" (vidéo)

©EdA - Florent Marot

On pourrait le penser quand on se rappelle les différentes polémiques qui ont accompagné les récentes désignations. En 2022, nos cousins de la Louisiane, avec qui on partage racines et francophonie, se sont vu claquer la porte au nez, deux mois avant les Fièsses de septembre. La position ultraconservatrice et rétrograde de cet État, opposé à l’interruption volontaire de grossesse, a été fatale à nos amis acadiens. Conséquence immédiate: pas de gumbo pour les Wallo.

Et pour cette édition, cela a encore failli tourner au vinaigre. Il fut un temps question d’inviter non pas une région ni un pays mais bien un ancien chef d’État. Mais le nom de François Hollande n’a pas convaincu tout le monde. "Par sa nationalité mais aussi par son patronyme, cet invité d’honneur amène trop de références à nos frères ennemis footbalistiques, estime Éric Adam, le président du CCW (Comité central des Fêtes de Wallonie). Les Oranje, tout comme les Bleus depuis la demi-finale 2018, ça ne passe pas dans le grand public…"

Il a donc fallu d’urgence trouver la bonne alternative. Plusieurs élus wallons ont ainsi retrouvé dans un fond de poche les cartes de visite de quelques lobbyistes qataris. "On sait que ce pays n’a pas bonne presse actuellement, reconnait-on du côté du gouvernement wallon. Mais cela prouvera une fois de plus que la Wallonie a le sens de l’accueil."

©EdA

Les Qataris seront donc les invités d’honneur des Fièsses 2023. Et déjà, le folklore namurois s’organise pour les recevoir comme il se doit. "Nous avons été invités à Abu Dhabi en novembre 2010, rappelle Christophe Dubois, pour les Molons. On en a gardé un très bon souvenir et le contact était très agréable. Pour marquer le coup, on a même revu les paroles de La Ptite Gayole, l’un des principaux hymnes wallons", détaille le soçon avant de se lancer dans un vibrant "Quand m’Qatari saurait tchanter…"

Une dernière info a fuité. On vient ainsi d’apprendre que les Qataris planteront leurs luxueuses tentes à Bouge, sur l’ancien site Dubail. Phonétiquement, ils ne seront pas trop dépaysés.