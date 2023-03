Totem : pour sauver le(s) monde(s), jeu vidéo et BD s’allient, avec la malice du Namurois Kid Toussaint

Le début de cette série se passe en France, en Turquie et au Canada et pourtant au même endroit: une vaste forêt, perturbée, menacée, et dans laquelle un raton laveur, un castor et un hérisson attendent d’être incarnés pour réussir leur mission et peut-être sauver leur monde. Le nôtre ? Tel est l’enjeu de ce mystérieux jeu vidéo, Totem, reçu en primeur par trois héros, des cracks de la console aux profils bien différents.

Il y a Abel, 13 ans, garçon solitaire issu d’une famille hyperconnectée et dans laquelle personne n’écoute personne. Il y a Elif, 9 ans, une hyperactive, têtue, qui veut aller plus vite que la machine et adore mettre des tatanes à ses grands frères. Puis, il y a l’athlétique Yorick, 18 ans, très populaire (et convoité) dans son lycée, toujours prêt à prêter main-forte aux camarades qui se démènent avec les maths.

Il va falloir jouer collectif

Tous, d’une manière ou d’une autre, trouvent dans les jeux vidéo une manière de se défouler, d’être captivés et, peut-être, de fuir leur quotidien. D’autant plus que celui-ci ne tourne pas à chaque fois à leur avantage, et qu’il est toujours plus gangrené par une pandémie.

Un virus informatique qui aurait muté pour se transmettre à l’homme, et plus encore aux ados, les rendant agressifs et incontrôlables.

Alors ce Totem, un peu comme une boîte de Jumanji, tombe à point nommé. Plus que le tester, nos boss vont devoir apprendre à se connaître, à collaborer, avec leurs qualités et leurs failles. C’est pas gagné et pas sûr que les personnages aient plusieurs vies.

D’une chambre équipée dernière génération à un écran vert, une échappée sauvage, Kid Toussaint nous entraîne dans une véritable aventure qui ne plaira pas qu’aux gamers. Au contraire, elle s’avère fédératrice, contemplant la beauté du monde tout en criant ce qui la menace. C’est plutôt bien joué et ce premier épisode, emballant, incite à la curiosité.

Un mur, des licornes et des personnalités multiples

Avec Totem, Kid Toussaint signe pour la première fois un livre sous le label Bande d’Ados des bien connues éditions Bayard/Milan.

Fin avril, le scénariste publiera chez Le Lombard la suite de la série-phénoméne Elles, dessinée par Aveline Stokart et suivant les aventures pop et chaleureuses d’une jeune fille en proie aux différentes facettes de sa personnalité. Mais aussi, Les Héricornes, avec Veronica Alvarez, une odyssée initiatique et voulue hors clichés avec des guerrières et des… licornes.

Elles ©Kid Toussaint/Aveline Stokart chez Le Lombard

Dans De l’autre côté du Mur, aux Éditions Grand Angle et avec le dessinateur Tristan Josse, Kid Toussaint visitera le rideau de fer d’Est en Ouest avec 4 passe-murailles solitaires qui entendent organiser une évasion massive des habitants de Berlin-Est. Le bédéaste namurois ne manque pas d’idées pour tous les publics.

Totem, T.1, Premier Niveau, Kid Toussaint/James Christ, Bande d’Ados, Éd. Milan, 48 p., 11,50 €.