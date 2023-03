Namur: un repas gastronomique à bord du téléphérique

Les douze cabines seront équipées comme une véritable salle de restaurant. Elles pourront chacune accueillir jusqu’à quatre personnes.

Deux départs sont prévus par soirée. Le premier à 18h45, le second à 20h45. "La soirée débute par un apéritif au Pavillon de Milan. Ensuite, les clients embarquent pour un menu trois services (deux mises en bouche, entrée, plat, dessert). Le téléphérique circulera à une vitesse de 2km/h, ce qui permettra de profiter pleinement du panorama durant 80 minutes. Le café et le pousse-café seront également pris au sein du Pavillon de Milan. Au total, on est sur une expérience de près de 2h30."

Trois chefs étoilés et un Top Chef

Les menus seront confectionnés et réalisés par quatre chefs différents. Un par soirée. Le Namurois Charles Jeandrain (Attablez-vous*) ouvrira le bal. Un "chef mystère" est prévu pour le lendemain. Enfin, Arnaud Delvenne (finaliste Top Chef 2022) et Giovanni Bruno (Restaurant Senzanome*), qui vient d’être nommé 13e meilleur chef italien du monde par le guide 50 Top Italy, seront les chefs des 9 et 10 juin. "Ils cuisineront au-dessus du téléphérique, dans une cuisine spécialement aménagée. On garde les menus secrets afin que la surprise soit totale pour les clients."

Reste un élément : le prix. 195€ par personnes, tout compris. Six jours après le lancement des inscriptions, l’événement comptait déjà 50 % de réservations équitablement réparties entre les différentes dates.