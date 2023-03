Namur: trompe-l’oeil et métamorphoses, Didier Moens éclate les fruits et donne sens à la magie (vidéo)

"C’est loin d’être fini ", sourit Didier Moens, qui imagine déjà des bourdons faire corps avec le bouton. L’artiste n’a pas l’habitude de peindre des fleurs. Mais comme il exposera, dès samedi, chez un parfumeur, il s’est lancé. "D’autant plus qu’avec ses pétales, au naturel, elle ressemble à mes éclatés."

Trompe-l’œil

Écla-quoi ? À regarder les tableaux aux murs, ça saute aux yeux. Si Didier manie les tomates, les litchis, les oranges, les pommes, les fraises aussi forcément, il ne jongle pas avec, il en imagine le jet rapide et sec sur sa toile blanche. Puis, le surréalisme qui s’opère au départ de la pape, à fleur de pinceaux, pour changer le jus répandu en coccinelles, en serpents, en poissons.

Certains observateurs ont confié au peintre que, jusqu’au point de métamorphose, son art était hyperréaliste. Il n’en est rien. "Mes pommes n’éclatent pas comme dans la réalité. Je donne une autre vision des choses. "

Elles coulent dans une flaque qui permet à celui qui est aussi coach en créativité (matière qu’il a enseignée, pendant près de 20 ans, aux étudiants en jeux vidéo de la haute école Albert Jacquard) d’imaginer l’impossible, à partir de trois ingrédients. "Je mélange le végétal, l’animalier et le Trompe-l’œil. Pas celui à l’ancienne, quasi-photographique. Non, plutôt par les volumes. "

À un jet du respect

Sa savoureuse confiture de couleurs, Didier Moens la mixe avec ce qu’il ressent au fond de lui. "Une fois la toile finie, elle ne m’appartient plus. " Mais il donne quand même quelques pistes, libérant les paradoxes. "Dans le lancer, au départ, il y a une forme d’agressivité que je transforme en quelque chose de zen, d’apaisant, de mignon même. Ça plaît souvent aux enfants."

Mais le créateur a-t-il aussi pensé à cette légende théâtrale voulant que les spectateurs balancent sans regrets leurs tomates bien mûres vers la scène et les comédiens du navet qu’ils venaient de voir ? " Je n’ai pas assisté à ce genre de scène, évidemment. Mais il y a de ça, aussi. Dans le travail du geste du jet, j’essaie de ramener toute la démarche créative et artistique. Qui a le mérite d’exister et impose le respect, même si on n’y adhère pas. Avec un ami pratiquant l’abstrait, Michel Dalton, nous avons créé un tableau en duo. Il l’a commencé. Et quand il me l’a passé, j’ai mis 6 mois à oser peindre une tomate éclatée dessus. Et j’ai intitulé cette œuvre “Respect”. "

S’il met parfois des mois à “tuzer”, pour que l’idée soit mûre, avant de prendre les “armes”, Didier n’a pas peur de la page blanche, il a été habitué à trouver des idées qui claquent, du matin au soir.

"J’ai appris la peinture en autodidacte au début des années 2000. J’ai travaillé pendant 40 ans comme art & creative director pour le monde de la pub. Je me suis mis à peindre quand l’informatique s’est invitée dans notre métier. Jusque-là, tous mes projets étaient réalisés au feutre ou au marqueur. Je me suis passionné pour l’infographie mais elle a tout de même bouleversé le sentiment de créativité manuelle et créé un manque." Aujourd’hui pleinement rempli à force de jouer avec les apparences, la lumière (celle, notamment, de la Lune qui lui donne presque son nom), les masses et les sensations, dans une apparente simplicité qui cache un sacré travail de recherche, de documentation et de défi créatif.

Du 1er au 30/04 à la Parfumerie Delforge – Parfums de Namur (60, route merveilleuse). Du lu au sa, de 10h à 18 h. Les di et jours fériés de 14h à 18 h. Entrée libre.