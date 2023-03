Un prévenu invité à se défendre de tentative de parricide plutôt que de tentative d’assassinat

Les faits ont eu lieu en septembre dernier en région namuroise. Cet homme, qui a déjà passé 22 ans de sa vie en prison pour des extorsions, vols avec violence, infractions à la loi sur les armes et coups, est sorti de celle de Saint-Hubert fin octobre 2021 et est retourné vivre chez sa mère de 70 ans. Le 29 juin dernier, sans raison apparente, il a porté sept coups de couteau à sa mère, dans la poitrine, et l’a violemment tabassée. Il a pris la fuite dans la voiture de la victime en emportant sa carte bancaire. L’homme a été intercepté dans la gare de Luxembourg, après un trouble de l’ordre public.

Touchée notamment au foie et aux poumons, la victime se trouve aujourd’hui toujours dans un état de détresse psychologique. Questionné par le tribunal, le prévenu a évoqué un “accident” et a dit avoir saisi le couteau car il “avait eu peur” de sa mère. Il nie la préméditation. Les psychologues décrivent sa personnalité comme antisociale. Dans son cas et au vu de son milieu familial instable, le risque de récidive serait élevé.

Le substitut Mascart avait requis une peine de 7 ans de prison, évoquant un prévenu tombé dans la délinquance dès sa minorité. “Le nombre de coups portés et les zones visées ne laissent aucun doute quant à l’intention homicide.”

Suite des débats le 20 avril.