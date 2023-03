La première scène a eu lieu en rue, dans le centre-ville de la capitale wallonne. Sur le coup de 0h30 le 4 juin, les deux prévenus ont agressé un couple de passants. Le parquet évoque un “déchaînement de violence” lors duquel un des auteurs a donné plusieurs coups de pied et de poing à ses victimes, en empêchant une de fuir en la maintenant par la nuque, avant de se munir d’une bouteille brandie comme une arme et de lui dérober son téléphone. Des passants sont intervenus pour mettre fin à la scène. De l’analyse des caméras de vidéosurveillance, il ressort que les deux hommes étaient présents à cet endroit depuis plusieurs dizaines de minutes et attendaient de futures victimes.

La deuxième scène a eu lieu le 11 juin dans un magasin de vêtements de la rue de l’Ange. Un des prévenus a dérobé des vêtements, qu’il a tenté de faire passer au-dessus du détecteur antivol. Il a été surpris dans son manège par un policier présent dans le magasin et a été maîtrisé après avoir tenté de prendre la fuite en bousculant plusieurs personnes.

Le conseil du prévenu contre qui 50 mois de prison sont requis plaide un sursis simple pour ce qui excède la détention préventive déjà effectuée.

Jugement le 20 avril.