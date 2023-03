Arts et pédagogie ne feront plus qu’un à l’athénée royal de Namur

Depuis deux semaines, les jeunes suivent avec des artistes choisis par les soins du Cav&Ma, divers ateliers qui permettent ce travail. L’objectif est de donner l’an prochain un aspect artistique à chaque discipline présente dans le processus d’enseignement. "Les artistes viennent pour la plupart du chœur de chambre de Namur, ou du moins ils y ont été à un moment, mais nous avons également un partenariat avec l’IMEP. Nous tenons absolument à ce que les artistes restent dans l’art sans trop se placer dans la pédagogie, on laisse ce rôle aux professeurs pour ne pas délaisser le côté artistique", explique Marie Havaux, responsable de pédagogie et de médiation du Cav&Ma, Grand Manège.

De la danse au chant, les jeunes performent

Les élèves ont appris, pour le développement du corps, des mouvements de danse sur base de la langue des signes. Pour la voix, les rhétoriciens ont composé des paroles, mises en forme par les artistes pour créer une chanson. Dans le cadre des portes ouvertes de l’école, ce samedi 1er avril, les petits comme les grands auront l’occasion de présenter cette chanson en guise d’"happening" d’ouverture, accompagnée de mouvements de corps.

Le projet se finalisera avec le spectacle Le rossignol et l’empereur chinois prévu pour les enfants du fondamental au Grand Manège tandis que les secondaires seront conviés dans Le Désert, concert de Baudouin de Jaer, qu’ils auront l’opportunité de rencontrer au mois d’avril pour échanger sur son parcours et ses expériences de vie.

Si ce projet est, cette année, animé par des artistes reconnus, l’école et les professeurs vont devoir se former car, l’année prochaine, ils ne recevront plus d’invités, ils seront seuls pour réorganiser cet apprentissage. C’est pourquoi dans un premier temps ils seront spectateurs du projet pour ensuite réinvestir ce qu’ils ont pu découvrir dans leurs cours.

Les écoles du Namurois sont pour la plupart ouvertes au monde de la culture mais l’athénée royal de Namur voit plus loin. "Nous voulons que les étudiants prennent du plaisir. Tous n’ont pas forcément la chance de connaître ça chez eux. Ils n’ont pas toujours de contact avec l’art et la culture, donc c’est important pour nous qu’ils en retirent quelque chose, peut-être même un intérêt." s’exprime la directrice du secondaire, Evelyne Wiels et sa collègue directrice du fondamental, Isabelle van de Woestyne. Si les petits se sont très vite pris au jeu, les secondaires, notamment les dernières années, se sont montrés plus perplexes face à cette idée. Une fois dans le projet, ils se sont cependant libérés pour laisser place à leur créativité.