Namur: la plus haute distinction communale pour Suzanne Boonen-Moreau

Suzanne Boonen-Moreau.

Elle est ainsi saluée pour son combat au service de la femme, de la jeunesse et de la communauté au travers de son engagement dans des associations dédiées à la culture et à l’action sociale.

La magistrate honoraire – elle a été la première femme au poste de juge au tribunal de première instance de Namur-Dinant – rejoint la longue liste des récipiendaires parmi lesquels Mariette Delahaut, l’abbé Paul Malherbe ou Félix Rousseau.

Petite-fille de pianiste, Suzanne Boonen-Moreau est à l’origine de la création de la fédération À Chœur joie, mais aussi de la Fédération internationale de chant choral. "Vous avez fait partie de ceux qui ont indubitablement initié et accompagné tout le destin du chant choral de Namur depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale", a souligné le bourgmestre Maxime Prévot. Ses contacts avec les fédérations étrangères ont permis le développement du chant choral de Namur à l’international.

Pas peur du numérique

Fidèle à ses habitudes, et toujours énergique malgré ses 85 ans, la native de Saint-Servais a tenu un discours teinté de modestie: "Ce sera bien la première fois que la Ville de Namur honore une personne ordinaire." Elle a salué la mémoire de Henri-Joseph Blondeau, créateur d’un prix qui a permis de mettre en lumière des femmes courageuses et dévouées.

Suzanne Boonen-Moreau a salué la mémoire de ses parents, grâce auxquels elle a pu étudier le droit à l’université de Liège. Celle qui est mère de sept enfants a conclu en évoquant l’avenir et l’ère du numérique: "J’ai découvert les merveilles de ces appareils mobiles et j’espère qu’ils permettront d’activer et d’orienter des intelligences humaines animées par le bon sens."