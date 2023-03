En 2021, le gaillard fait la connaissance de Noura et il s’installe chez elle, en région namuroise. La jeune femme bénéficie d’une bonne situation et cela n’a visiblement pas échappé à son compagnon. Celui-ci en remet une couche et commence à étouffer socialement son amie, lentement mais sûrement. "Il lui interdit de porter certains vêtements, de voir des collègues, de sortir", détaille Hélène Mascart, pour le procureur du roi. "Il fera même des insinuations malsaines." Noura n’en peut plus et décide de mettre Manuel à la porte. Et ça ne plaît pas à ce dernier qui commence à harceler à son ex. "Je l’ai appelée à de nombreuses reprises mais c’était simplement pour récupérer mes affaires", se justifie le prévenu à l’audience. En février 2022, Manuel se présente au domicile de son ancienne copine. Et ça ne tarde pas à dégénérer. "Elle m’a balancé mes aiguilles, je suis diabétique. Et elle m’a giflé", assure le trentenaire qui reconnaît qu’il a vu rouge ce jour-là. "C’est vrai que je n’aurais pas dû lui mettre un coup de boule", reconnaît-il.

"Cette réaction est disproportionnée", embraie la représentante du ministère public qui requiert une peine d’un an de prison, avec un sursis possible pour autant que Manuel fasse ses preuves. Il devra notamment suivre formation pour apprendre à gérer son impulsivité. Pas inutile quand on découvre dans le casier du prévenu une autre condamnation pour des violences conjugales.