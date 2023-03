Une autre scène, plus grave, concernait cette fois une console de jeux. Les faits sont qualifiés de coups et blessures ayant entraîné une incapacité dans le chef de la victime, qui a subi une incapacité de 28 jours. “C’était en effet pour des bêtises. Nous sommes restés ensemble 2 ans mais n’avons plus de contacts.”

Questionné au sujet du suivi des mesures alternatives, Marc déclare : “Cela s’est passé comme cela se devait se passer”. Étonnée, le substitut Mascart rétorque : “Si cela avait bien débuté, vous n’avez par la suite plus donné de nouvelles à votre assistant de justice, qui relève que vous n’avez plus donné signe de vie.”

Une enquête relative au milieu dans lequel le prévenu évolue et à la faisabilité d’une peine de travail sera réalisée. Suite des débats le 20 juin.