Une leçon d'humour à Namur is a joke: "On ne peut pas rire de n’importe quelle manière de tout"

"Si tu es très timide et que tu restes dans ton coin, ça ne sert à rien de venir. Mais jusqu’ici, les plus timides se sont lâchés. À part Santiago.", taquine German.

Ces humoristes en herbe se sont inscrits avec l’envie chevillée au corps de faire leurs armes dans le milieu de l’humour, de faire rire avec professionnalisme.

Certains avaient déjà quelques idées bien rodées, d’autres ont préparé leur texte il y a une dizaine de jours. D’entrée de jeu, ils l’ont présenté aux autres membres du groupe, à la demande de leur prof, l’humoriste bruxellois Gaetan Delferrière.

"Il y a écrire et dire tout haut, il fallait se dépasser un peu. On ne s’attendait pas à devoir s’exposer comme ça dès le matin", reconnaît Coralie. Elise, aux formes assumées, a fait l’unanimité avec son sketch sur sa zone de confort, comprenez sa poitrine généreuse. Un autre, sous des airs de Paul Mirabel (nouveau phénomène de l’humour hexagonal, notamment chroniqueur sur la chaîne de radio France Inter) parlera, imperturbable, de sa dépression. "Tes chemins de pensée sont méga drôles, tu transformes le négatif en positif ", conforte Gaëtan.

L’humour c’est sérieux…

Installés en arc de cercle, les participants du groupe sont en position de vulnérabilité extrême. Ce qu’ils sont venus exposer aujourd’hui, c’est leur expérience humaine dans sa plus simple expression. Face à la dureté de la vie, l’humour est leur meilleur rempart.

Alors, bien sûr, ils sont un peu gênés. Comment parler de dépression, de cancer, de taxidermie, de surpoids sans instaurer le malaise ? "On peut rire de tout mais on ne peut pas rire de n’importe quelle manière de tout ", cadre tout de même l’humoriste en chef.

Pendant l’exercice du champ lexical, chacun dispose de dix minutes pour élargir le lexique de son copain ou sa copine de gauche. Se décentrer de son propre sketch, de sa propre vie, et la laisser entre les mains de quelqu’un d’autre est un exercice salvateur. "Donner des mots à l’autre, ça le nourrit. Ou pas et il se dit juste que c’est de la merde ", rit Gaëtan Delferrière.

Santiago a travaillé sur le sketch d’Elise (la zone de confort). Il lui propose ces mots: moelleux, doux, rassurant, spacieux, agréable, business class. Business class ? Et le rire éclate.

… et volatile

Quand sonne le glas du moment plus théorique, Gaetan Delferrière prévient d’aventure: ses conseils ne sont pas profession de loi. Mais en deux mots, on retiendra ceci. Dans un seul-en-scène, il y a un rythme à respecter. Casser le rythme du récit avec un élément surprenant, c’est même là tout le concept de la blague.

Mais une prise de parole est toujours politique. Et c’est là tout l’enjeu du 4e mur. Le décalage entre la personne et la blague. Quand ce n’est pas bien fait, la rupture avec le public est nette.

Mais rien ne doit empêcher la spontanéité de l’humoriste. "Ce qu’ils ont là, cette peur de ne pas faire rire, ça ne nous quitte jamais. On s’appelle tout le temps avec PE (Pierre-Emmanuel, qui était sur scène, dimanche soir, moment que n’ont pas raté les élèves et leur professeur) pour savoir si l’autre trouve ça drôle. On a le syndrome de l’imposteur comme c’est un métier qui n’existe pas encore en Belgique, bien qu’il tende à être reconnu.", partage Gaëtan Delferrière.

Il clôture le cours en disant: "il n’y a rien de plus volatile que l’humour". On n’enferme pas l’humour dans une boîte.