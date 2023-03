Namur: 90 minutes de fous rires avec Les Konseledise au Delta

Mise en scène par Laurent Art, la pièce transportera le public à Frou Frou les Bains, une station thermale qui s’apprête à ouvrir ses portes pour une nouvelle saison. À l’approche du jour J, Edmond, le directeur de la station, tente de motiver ses troupes, dont sa propre fille, Juliette, et son groom, Baptistin, qui s’aiment en cachette. Alors que l’effervescence est à son comble, Edmond s’aperçoit qu’il n’y a plus d’eau dans la station, et ce au moment où arrivent la baronne de Morton de la Garenne et son fils Charles qu’Edmond marierait volontiers à sa fille Juliette. Débarquent ensuite Mathilde Moulin, une dépressive en puissance, et Fernand Gronsard que Baptistin confond avec le plombier…

Durant une heure trente, quiproquos amoureux et mensonges en cascade vont se succéder pour le plus grand plaisir des spectateurs qui retrouveront, sur la scène du Delta, Émilie Bette, Ingrid Waltzing, Mélanie Burton, Élisabeth Keyen, Laurent Art, Jean-Robert Hardy, Éric Parmentier et Richard Dieudonné. Pour être précis, on notera encore que la représentation du 8 avril sera donnée au profit de l’école d’enseignement primaire spécialisé Saint-Berthuin à Malonne.

Lieu: 18, avenue Golenvaux. Infos et réservations: 0473 42 23 72 (représentation du 01/04) – 0491 22 66 43 (représentation du 08/04).