Namur - Jemeppe: le wallon pleure son écrivain Emile Gilliard

Un ouvrage sur l’Alzheimer

Le wallon a animé toute la vie d’Émile Gilliard. En 1952, il a intégré Les Relîs Namurwès et toutes sortes de cercles littéraires. "Son talent est reconnu par ses pairs. Il laisse une trace indélébile de son travail. Il a écrit dans tous les styles et toutes les thématiques comme la maladie d’Alzheimer, ce qui est unique dans la littérature wallonne. Il possédait une capacité à émouvoir, à créer des textes émouvants même lorsqu’ils étaient traduits en français."

Décrit comme discret et attentif du monde qui l’entoure, l’écrivain laisse derrière lui une œuvre utile pour celles et ceux qui souhaitent apprendre le wallon ou se perfectionner. "Avec notamment un dictionnaire général wallon revu à trois reprises et, surtout, un autre d’expressions et de proverbes publié en 2007."