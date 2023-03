Salon Bois & Habitat 2023 à Namur : quelles primes pour la rénovation et la construction ? (vidéo)

Quelles sont ces primes ?

Comme précisé dans notre interview vidéo en tête de cet article, les primes concernent presque exclusivement la rénovation. Il n’en reste plus qu’une pour les candidats constructeurs, et encore, elle disparaîtra avant l’été.

Cette unique prime à la construction, qui s’élève de 500 à 6000 € en fonction du matériel installé et des revenus du candidat, concerne uniquement la pose d’un appareil de chauffage et/ou d’un chauffe-eau écologique (pompe à chaleur, chaudière et/ou poêle biomasse, chauffe-eau solaire). Cette demande de prime peut-être introduite auprès du guichet à l’énergie de la Région wallonne jusqu’au 30 octobre 2023. Mais seules les factures finales émises jusqu’au 30 juin 2023 seront prises en compte. Autant dire qu’il est temps de se remuer si vous voulez accéder à cette prime. Son montant ne pourra pas dépasser 70 % du montant total de la facture.

Pour la rénovation, les primes sont plus nombreuses. La raison est simple, comme nous l’explique Marie Picron, du Guichet à l’Énergie de la Région wallonne : “Pour les nouvelles constructions, on est obligé d’atteindre le label A du PEB. Alors que pour le parc immobilier existant, le label moyen est F.” Le but de la Région est bien d’améliorer les performances énergétiques des maisons existantes. Pour les nouvelles maisons, le constructeur n’a le choix que de se plier aux exigences actuelles en matières énergétiques.

Les primes à la rénovation sont donc variées et multiples : primes pour l’isolation de la toiture, isolation des façades, du sol, pour les problèmes d’humidité, pour les problèmes d’infiltration des murs, pour le remplacement des châssis, pour l’installation d’un appareil de chauffage et/ou d’un chauffe-eau écologique (pompe à chaleur, chaudière et/ou poêle biomasse, chauffe-eau solaire), pour un audit énergétique, primes pour le placement de vannes thermostatiques, pour l’isolation de l’installation de chauffage, pour l’installation d’une VMC (ventilation mécanique contrôlée), pour la mise en conformité de l’installation électrique et/ou de gaz, pour le remplacement d’un escalier intérieur… Ce sont donc des primes pour encourager les travaux qui ont pour but d’améliorer la salubrité et les performances énergétiques des bâtiments existants.

Les primes ont ailleurs été augmentées dernièrement. Les plus importantes peuvent aller jusque 7 200 €. Un bon nombre de travaux sont concernés. Le plus simple est de vous rendre au Guichet à l’Énergie de la région wallonne, soit au salon Bois & Habitat jusque lundi, soit au guichet de votre région.

Infos sur le site du Guichet à l’Énergie de la région wallonne.