Namur: ce samedi, un escape game dans un hôpital hanté

Le 22 mars, une quinzaine d’élèves du secondaire ont participé à un escape game sur le site de Salzinnes de la Haute École de la Province de Namur, dans le cadre du Printemps des sciences. Le tout dans un décor digne d’un hôpital hanté en compagnie de guides inquiétants. Pour s’échapper de ce lieu lugubre, les participants ont dû mettre à l’épreuve leur sens de l’observation et leur esprit de déduction afin d’élucider des énigmes le plus rapidement possible.