Coupe du monde de hockey à Wavre: la Wallonie va se pencher sur un soutien financier

"Il est évident que l’impact d’une telle organisation sportive ne peut être que positif pour l’image de la Wallonie", a-t-il ajouté.

Selon le ministre, interrogé par le député André Antoine (Les Engagés), les autorités communales ont été invitées par la Fédération à rencontrer, lundi prochain, l’agence qui les aidera à organiser l’événement.

Dans ce cadre, l’idée d’une taskforce a été avancée afin de "créer un maximum de synergies". "Mais il va de soi que des réunions préparatoires et de coordination devront se tenir également à un échelon plus élevé avec les acteurs tels que la fédération, les services de sécurité et de secours, le gouverneur de la province ou encore les pouvoirs subsidiants", a poursuivi Adrien Dolimont (MR).

Tous ces aspects seront abordés lors de la réunion prévue le 27 mars, a-t-il enfin assuré.

En novembre 2022, la Fédération internationale de hockey a décidé d’attribuer la Coupe du monde de hockey féminine et masculine 2026 aux ligues nationales belge et néerlandaise. En Belgique, c’est à Wavre que les matches auront lieu. Aux Pays-Bas, les rencontres se dérouleront près d’Amsterdam.