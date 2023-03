Temploux: Au Clair de la bulle, un festival autour de la natalité

Ce festival est né de la volonté de Manon Romain, codirectrice du théâtre, de faire perdurer son spectacle "Naître – Nos grands-mères sont le ventre du monde" différemment. "Après la naissance de mon enfant, il y a deux ans et demi, j’ai eu envie d’en parler, explique Manon Romain. Comme je suis comédienne, j’en ai écrit un spectacle musical que je joue depuis maintenant un an. Cette année, plutôt que de relancer le spectacle, on a décidé, avec mon mari Barnabé, d’organiser un festival autour de la thématique."

Pour la première édition, les thèmes abordés sont multiples, mais tous bien liés à la natalité. "En plus de mon spectacle, mon mari Barnabé, lui aussi comédien mais également chanteur, fera deux concerts avec Pierre Simon. Complices de toujours, les deux papas mêlent leurs répertoires en choisissant comme fil rouge un thème inspirant et débouchant sur mille autres thèmes, leur récente paternité. C’est un concert totalement inédit qu’ils préparent spécialement pour le festival. "

Spectacles et animations a gogo

Manon et Barnabé ne seront pas les seuls artistes ce week-end. " On aura aussi Kyung Wilputte qui proposera un spectacle abordant l’amour maternel et la filiation à travers son regard de femme adoptée nommé ‘‘Entre 2 mères’’.

Un second concert donné par deux amies, Gaëlle et Aurélie, devenues mamans en même temps, est au programme. Enfin, deux conférences seront elles aussi à retrouver avec Christine Mispelaere et le collectif des Sages-Femmes".

Des expositions, ateliers et animations seront également proposés aux 350 visiteurs espérés par le couple. "C’est un festival qui est ouvert à tous, tout le monde peut se retrouver dans les représentations, mais il n’est pas adapté pour les enfants."

Réservations: 0484 85 32 12 ou www.templeriedeshiboux.be 20€ – 1 jour/30€ – 3 jours. Templerie des Hiboux, rue Sainte-Wivine, à Temploux.