Namur : des élèves de Sainte-Ursule trois jours dans la peau de journalistes

"L’idée, explique le formateur, était de faire découvrir aux jeunes, par le biais d’un jeu de rôle, les bases du métier de journaliste, la réalité du terrain. Ils ont dû se mettre dans la peau d’un journaliste, réaliser des interviews, créer une chronique. En se mettant à la place du professionnel, ils se sont rendu compte de la complexité du métier, de l’importance de recouper ses sources. Ils se sont aussi interrogés sur la valeur ou non de certaines sources. Dans ce projet, on essaye de les mettre en situation d’acteurs (trices) et pas seulement de consommateurs (trices). De l’info, il y en a partout, mais tout n’est pas forcément vrai. Notre objectif est de leur permettre de mieux comprendre l’information d’une manière générale."

Une expérience intéressante pour Nolan Dechamps. Élève en 6e année "assistant en soins animaliers", celui-ci avait une vision un peu tronquée du métier de journaliste. "Je me suis rendu compte qu’on pouvait traiter l’information de différentes façons, de manière positive ou négative. Je voyais le journaliste comme quelqu’un qui prenait de l’info et la restituait simplement. Il y a en fait beaucoup de travail derrière l’info."

Un avis partagé par Marion Libotte, une autre élève, qui ne cache pas que son regard sur l’information et ceux qui la font a changé à la suite de ces trois jours dans la peau d’un journaliste.