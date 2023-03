Namur: une leçon de vies avec Mademoiselle Sophie et une rencontre avec le public pour Vincent Zabus

Alors que fin d’année dernière, il publiait le premier acte de son adaptation modernisée du conte philosophique best-seller Le Monde de Sophie, revoilà le Davois avec une autre Sophie. Mademoiselle Sophie… ou la fable du lion et de l’hippopotame. Tout un programme.

Pour la troisième fois, Zabus retrouve le Réunionnais Hippolyte, avec qui il avait composé les romans graphiques acclamés Les Ombres et Incroyable (Prix Rossel 2020 du meilleur album, Prix Atomium du meilleur roman graphique, sélection officielle du Festival d’Angoulême, etc.) qui devraient être adaptés pour le grand écran, le premier en dessin animé, le second en film live, avec acteurs.

©Zabus/Hippolyte chez Dargaud

11 ans, bientôt 12

Dans ce nouveau pavé – 162 planches qui se lisent d’une traite et se savourent –, aux Éditions Dargaud, c’est un voyage entre deux personnages, en manque de repères et de réconfort que le duo nous raconte. Dans la lointaine savane ? Non, dans une de nos villes, qui prend, c’est vrai, des allures de monde sauvage parfois et où l’on a parfois du mal à aller au-delà des rôles que la société institue. Romain, par exemple, 11 ans bientôt 12, ne pensait pas que son adorable institutrice, Mademoiselle Sophie, pouvait avoir une vie après 18 h. Et même, pendant les pauses, dans son bureau. Où il est sûr, il se passe des choses bizarres.

Car la si dévouée enseignante ne semble pas bien dans ses ballerines, elle s’essouffle en haut de l’escalier, a pris beaucoup de poids pendant les vacances et n’a plus le courage de se battre. Elle, si gentille, si prévenante, n’entend pas les moqueries de ses élèves.

©Zabus/Hippolyte chez Dargaud

Équilibrisme courageux

On peut être méchant à cet âge-là. Et Romain, 11 ans bientôt 12, bout. Il rêve de mettre son masque de justicier et, plus vif que l’éclair, de remettre les cancres à leur place. Il se rêve lion au milieu des gens indifférents. "Pour ça, il suffirait d’avoir un peu de courage." Et Romain ne sait même pas s’il en aura assez pour traverser la route, quand le moment viendra, d’ici quelques mois, de passer de la petite à la grande école. Son tour viendra, en attendant, c’est sur son vélo, et avec les conseils de sa sœur, que Romain veut découvrir ce qui mine Mademoiselle Sophie. Quel est son secret.

C’est un jeu d’équilibriste, au propos courageux, auquel se livrent les deux auteurs avec un sens redoutable de la mise en scène (le théâtre n’est d’ailleurs pas loin), pour raconter les maux et les mots d’enfant, mais aussi des grands. Usant de métaphores bien amenées, de décalages entre réalité et fiction, d’une créativité foisonnante, Zabus et Hippolyte parlent des apparences, de l’acceptation, mieux de la révélation de soi. Même si on n’est pas des super-héros. Même s’il faut embrasser les remarques destructrices, celles de la grossophobie, pour les déconstruire.

La magie opère, entre classicisme façon Petit Nicolas et modernité, avec des envolées. À la fois bien campée et d’une légèreté qui redonne goût et saveur à la vie. Une symphonie dans laquelle chaque bémol compte et vous fait grandir.

©Zabus/Hippolyte chez Dargaud

Ce jeudi 16 mars, à 19 h 30, Vincent Zabus rencontrera le public autour de ses deux dernières nouveautés, les deux Sophie, à la librairie Point Virgule. Inscriptions: info@librairiepointvirgule.be

Mademoiselle Sophie ou la fable du lion et de l’hippopotame, Zabus/Hippolyte, Dargaud, 168p., 23€.