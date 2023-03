Namur plus "bleue", plus sûre ?

Neuf opérations en février, le rythme semble s’intensifier. Avec des résultats probants ?

On a en effet réorganisé les équipes et les horaires et cela nous a redonné de la capacité. On l’utilise donc là où il y en a besoin. On connaît les zones les plus sensibles. C’est le haut de la ville avec le quartier de la gare mais aussi la rue Rogier, le parc Louise-Marie. On n’oublie pas non plus le centre de Jambes, Bomel.

Avec une telle régularité, ces opérations ne deviennent-elles pas trop prévisibles pour ceux qui doivent être réellement visés ?

La présence sur le terrain est aussi voulue pour ramener un sentiment de sécurité parmi la population. On l’a vu, lors du dernier sondage mené par le Moniteur belge de sécurité, il y a un souci de ce côté-là. Voir plus de patrouilles, plus de policiers en rue, cela peut rassurer. Avec un juste dosage car, trop de feux bleus, cela peut donner l’effet inverse.

Et pour la lutte contre la criminalité ?

Quand je vois encore les derniers résultats des opérations de février, on peut dire que ça fonctionne. Cela débouche sur des arrestations judiciaires, des saisies de stupéfiants… Cela permet aussi de reprendre le contrôle du terrain.

En focalisant sur le centre-ville namurois ou jambois, le risque est de simplement déplacer la criminalité.

On ne voit pas le même type de phénomènes apparaître dans les autres sections de la ville. Mais si cela rend la tranquillité à Namur en déplaçant les soucis dans les autres villes, ce n’est plus trop mon souci. Ma vocation, ce n’est pas de résoudre les problèmes pour tout le territoire belge.

Ces actions de terrain sont plutôt focalisées sur les trafics de stupéfiants. Mais cela peut aussi révéler d’autres phénomènes émergents ?

Rien de bien neuf. Par contre, on ne travaille pas que sur les stups. Il y a également eu des actions sur les carwash, avec les aspects de respect de la législation du travail. Mais au-delà de ça, notre organisation peut aussi nous rendre plus souples et réactifs pour contrer d’autres phénomènes. L’été, si on connaît à nouveau des rodéos et des concours de drifts (dérapages) à la citadelle ou autre part, on a aussi les moyens de mener rapidement ces opérations de terrain. Et sur un plus long terme, c’est aussi une manière de se préparer efficacement pour l’élargissement du piétonnier. Dans ces zones du centre, les patrouilles en voiture ne seront donc plus possibles. À nous aussi de trouver les bons moyens pour être présents sur le terrain et de réagir rapidement et efficacement.

Neuf opérations policières en février

Lancées au début de l’été 2022, les opérations de sécurisation de Namur continuent à un rythme assez soutenu. Neuf interventions ont ainsi été menées durant le mois de février. En tout, ce sont 125 membres du personnel de la zone de police qui ont été impliqués, avec également l’appui du fédéral, notamment les cavaliers.

Le bilan chiffré vient d’être communiqué. 152 personnes ont été contrôlées, mais aussi 14 véhicules.

Cela a débouché sur quatorze arrestations judiciaires et neuf arrestations administratives.

31 PV de vente ou de détention de stupéfiants ont été dressés. Les policiers ont ainsi saisi une dizaine de grammes de cocaïne et 621 grammes de marijuana ainsi qu’une somme d’argent en liquide de 2 665 €.

Ces opérations ont également permis de retrouver la trace de trois personnes déjà recherchées pour des devoirs judiciaires.

Lors de ces différentes interventions, une patrouille en surveillance dans le quartier de la gare avait eu l’attention attirée par les agissements suspects d’un individu. L’homme a été interpellé et fouillé. On a retrouvé sur lui un kilo de cannabis, 950 € de cash ainsi que du matériel de conditionnement (une balance et une bonne centaine de sachets). Le suspect a été présenté à un juge d’instruction et placé sous mandat d’arrêt. Une démonstration de l’efficacité de ce genre d’opération.