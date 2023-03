Loyers: samedi, c'est grand feu

Ce samedi 11 mars à 20h, les deux derniers couples mariés loyersois (Christian Battel et Pascale Stienlet, Éric Roland et Corinne Guillaume) bouteront le feu au bûcher érigé, comme chaque année, au fond de la rue des Glaïeuls. Aux côtés des 12 membres de la confrérie du Grand Feu, ils enfonceront leur torche dans l’amas de sapin patiemment récolté, fagoté et amassé depuis de nombreuses semaines.