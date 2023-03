Le parcours de 10 femmes wallonnes inspirantes se décline en podcasts

Entre le conte et l’interview, ces podcasts racontent comment ces femmes ont marqué ou marquent encore l’histoire. "Qu’elles soient militantes, religieuses, entrepreneuses ou artistes, ces badass d’hier et d’aujourd’hui rayonnent sur ce matrimoine wallon !" Les initiatrices ont choisi deux femmes par province, disparues ou encore vivantes. Dix personnalités fortes, dix âmes, dix sensibilités. On retrouve ainsi Marie Dartois et Euphrasie Mbamba (province de Namur) ; Amélie Nothomb et Madeleine Ozeray (Luxembourg), Anna Boch et Hélène Dutrieu (Hainaut) ; Léonie de Waha et Marie Mineur (Liège) ; ainsi que les Sorcières de Chaumont et sainte Gertrude (Brabant wallon).

Au-delà des initié(e)s, toucher un plus large public

"Durant ces épisodes de 25 à 30 minutes, l’histoire de ces femmes est relatée à travers plusieurs faits marquants, explique Cassiopée. Il y a une voix off et une voix principale, c’est-à-dire une personne qui a effectué des recherches sur cette femme wallonne, a écrit un ouvrage ou a déjà eu l’occasion de parler d’elle. On a aussi utilisé des archives. C’est la comédienne belge Gaëlle Swann qui interprète et donne vie à ces traces écrites que l’on a trouvées. Je pense par exemple à une lettre que Léonie de Waha a écrite à l’évêque de Liège à l’époque (XIXe et début du XXe siècle) lors de son combat pour l’éducation des jeunes filles." Avec l’écriture, les interviews, les voix, le montage, le mixage, etc, il a fallu quinze mois à Héloïse et Cassiopée pour mettre en boîte ces épisodes réalisés au sein du studio de production, Ultra Vagues, qu’elles ont fondé au printemps 2021.

Engagées dans la cause féministe, elles considèrent comme d’autres femmes que la place de la gent féminine dans la société actuelle est encore trop souvent remise en question. "Certaines niches y réfléchissent et tentent de faire bouger les lignes. Mais comme pour beaucoup de combats, ce sont les “déjà convaincu(e)s” et les “ouvert(e)s d’esprit” qui font évoluer les choses, estiment-elles. En proposant un contenu gratuit et accessible au grand public, on souhaite rendre ces femmes visibles, retracer leur parcours inspirant et leur redonner la place qu’elles méritent dès à présent et pour les générations futures."

Présentation au Delta

Les deux jeunes femmes ont eu à cœur de fournir un contenu documenté et se sont entourées des personnes qui connaissent bien leur sujet. Pour conter le parcours de Marie Dartois (XIVe siècle), qui est amenée à reprendre les gestions politiques, financières et immobilières de son mari, le Comte de Namur, lorsqu’il décède, elles ont fait appel à plusieurs spécialistes en la matière: Emmanuel Bodart (Archives de l’État), Guy Brunin (ASBL FolkNam), Pascal Saint Amand (Musée du patrimoine médiéval mosan) et Guy Boodts (ASBL Les amis de Poilvache).

Pour retracer le parcours atypique d’ Euphrasie Mbamba, qui de mieux qu’Euphrasie elle-même ? Aux côtés de son mari Richard, elle revient sur son arrivée en Belgique depuis son Cameroun natal et les raisons qui l’ont poussée à reprendre la main sur les plantations de cacaoyers après le décès de son grand-père. Elle gère aujourd’hui la chocolaterie Sigoji et ses deux boutiques à Rochefort et Ciney.

Les podcasts sortent ce 8 mars sur toutes les plateformes (Spotify, Deezer, iTunes, Ausha, etc) et sur le site www.nosfemmeswallonnes.be. Ils seront présentés lors d’une soirée spéciale le 15 mars au Delta. Celle-ci rassemblera plusieurs invité(e)s: Lyse Vancampenhoudt, doctorante en histoire de l’art et spécialiste des questions de genre ; Laurence Van Ypersele, historienne et professeure à l’UCL ; Nathanaël Brugmans, professeur d’histoire à l’athénée Léonie de Waha à Liège et auteur de "Léonie de Waha, de l’Institut à l’Athénée", et bien sûr, les réalisatrices des podcasts. Les femmes wallonnes ont une foule de choses à dire et à partager. Ouvrez grand vos oreilles !

Rendez-vous le 15/03 à 18h à la salle Tambour. Gratuit mais inscription requise.