Les DJ’s namurois Loulou Players et Bardy annoncés à Tomorrowland Winter

Un rêve pour l’un, un accomplissement pour l’autre. Dès le 18 mars prochain, deux DJ’s namurois, Loulou Players et Bardy seront sur les lieux du plus grand festival de musique électronique au monde, dans sa déclinaison hivernale: Tomorrowland Winter. Dans un style plutôt house, les artistes et amis depuis plus de 20 ans qu’ils sont animeront à trois reprises les scènes de l’Alpe D’huez. Celui qui va réaliser son rêve, c’est Bardy, de son nom Bardy Saitta "On m’a toujours dit que si je devenais artiste, il fallait que j’utilise mon prénom comme nom d’artiste tellement il est particulier, confesse-t-il en riant." Et un artiste, c’en est devenu un. Depuis une quinzaine d’années, ce Namurois, également gérant de Saitta Cycles à Namur et Spy, se produit sur quelques scènes, parfois à l’étranger. S’il n’est pas assez actif pour en faire son activité principale, ce n’est de toute façon pas son objectif. " Je fais quelques soirées, quelques événements, parfois à l’étranger, mais pas au rythme de Jérôme (NDLR: Loulou Players) et surtout moins maintenant. Disons que c’est surtout une passion de longue date qui me permet de vivre des moments assez uniques, sans prises de tête. "