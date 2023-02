Salement embourbé sur les hauteurs de Malonne : centimètre après centimètre, le camionneur a dégagé son 30-tonnes au… clark

©Jean-François Pacco

Car oui, le GPS ne fait pas la différence entre un camion de plusieurs tonnes et une voiture "passe-partout". Un vélo même ! C’est ce qu’il aurait fallu pour espérer passer outre le chemin dans lequel le conducteur d’un 30-tonnes a voulu s’engager, lundi, sur le coup de 13 h. Rue des champs de Malonne, il espérait rejoindre le cimetière puis les fonds de Malonne. C’était sans compter qu’entre les deux, il y a un bois, tout sauf plat, celui du Tombois, et une route pas vraiment faite pour de tels convois.

Le camionneur s’en est rendu compte et, au moment du demi-tour, s’est sévèrement embourbé dans le champ voisin. "Ce n’est pas la première fois que ça arrive mais celui-ci était particulièrement volumineux", confie un riverain, se demandant quand les autorités compétentes installeront une signalisation avertissant, en temps et en heure, les semi-remorques et autres transports trop exceptionnels pour ces voies inadaptées.

En attendant, l’infortuné camionneur avait sorti son clark de sa remorque, chargée de boiseries, et tentait, centimètre après centimètre, de la pousser et ainsi la remettre sur le droit chemin. Il y est arrivé cinq heures après s’être aventuré sur ce maudit passage. Tandis qu’un autre riverain faisait remarquer que le problème n’était pas neuf et inhérents aux GPS. "Il y a déjà trente ans, cela arrivait dans la rue tienne calbalasse, avec les véhicules croyant pouvoir accéder, par le bois, aux champs de Malonne. Même les pompiers se sont déjà retrouvés embourbés." Comme quoi, les nouvelles technologies ne nous guident pas forcément vers du mieux.