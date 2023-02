Théâtre: Les rhétos de Saint-Berthuin Malonne vont jouer "Le Tombeur"

Cure de rajeunissement malonnoise, donc, pour les inénarrables aventures de Michel Vignon. Vendeur de voitures de collection de son état, sa vie est mouvementée car partagée entre plusieurs maîtresses. Autant dire qu’il n’a pas intérêt à s’emmêler les pinceaux. C’était sans compter l’apparition du mari de l’une d’elle, prêt à commettre l’irréparable et à coller une balle dans le buffet de Michel s’il ne rompt pas. Oui mais avec laquelle…

Comme les années précédentes, Emmanuel Herzet, professeur de français et d’histoire à l’institut Saint-Berthuin, met en scène, aux côtés de Quentin Denis, ce vaudeville dans toute sa splendeur. "Avec plein de rebondissements et de quiproquos. Et des seconds rôles qui ne sont pas si seconds. Nous avons retrouvé une équipe mixte, cinq filles et quatre garçons: Sylvain Dorval, Alice Goeyvaerts, Célia Havet, Érine Heylen, Clément Lamotte, Ulysse Marchal, Patricia Martinez-Esparcia, Joséphine Sergent et Gauthier Vonèche. L’année passée, pour la pièce Monsieur Jo, la troupe était uniquement composée de filles, même pour les rôles masculins. Elles avaient assuré."

La salle des fêtes de nouveau praticable

Retour à la normale, également, concernant l’écrin dans lequel Le Tombeur sera doublement présenté. "Nous retrouvons la salle des fêtes de notre école, qui avait été endommagée par les intempéries de 2021 et a été fraîchement rénovée. "

Les comédiens en herbe y seront plus confort que dans la chapelle qui les avait abrités l’an dernier. Il reste des places.

"Le Tombeur" par les rhétoriciens de Saint-Berthuin. Les je 9 et ve 10/03, à 19 h 30 (ouverture des portes à 19 h). 7 € en prévente, 12 € sur place. Infos et réservation: herzete@gmail.com ou q.denis@isbm.be. Paiement sur le compte BE20 0680 9489 8056 au nom de ‘Institut Saint-Berthuin’avec en communication ‘Tombeur – le jour choisi – le nom de réservation’